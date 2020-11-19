蘇貞昌施政報告遭10度杯葛 柯文哲：民進黨故意讓國家亂
蘇貞昌施政報告遭10度杯葛 柯文哲：民進黨故意讓國家亂
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-19 15:41:22｜update2020-11-19 16:01:09
台北市長柯文哲今天（19日）下午進入議會，進行最後一天的市政總質詢。針對週末（22日）即將登場的秋鬥反萊豬遊行，柯文哲表示，除了上街頭去表達對民進黨政府對萊豬進口行政上荒腔走板外，行政院長蘇貞昌的施政報告10度遭到國民黨杯葛，「我看民進黨也是故意的，明明可以解決，故意讓國民黨鬧」。
針對萊豬進口政策，柯文哲再次強調，應該讓人民有自由選擇的權利。「你說要完全禁止，這沒有科學上絕對的證據，因為全世界還是有20幾個國家可以用，當然你說150幾個國家不用，你說有用、不用，有時候是看該國在內政、外交上的需要，這可以討論。」柯文哲說，「但人民要有自由選擇的權利 若在這情形下，這叫底線。源頭管理、明白標示，讓人民有自由選擇的權利」。柯文哲強調，雖然現在民怨四起，但民進黨現在也不可能禁止來豬進口，「在壓力下你說撤回，我猜面子上也掛不住，所以政治上有時候是妥協，不然我就給你個台階下，源頭管理、明白標示 ，讓老百姓有自由選擇權利，要吃的人吃、不吃的人不吃，這樣就結束了」。柯文哲也表示，民眾是應該要上貼齵，表達民進黨政府對萊豬進口的抗議，以及行政上的荒腔走板。而針對蘇貞昌的施政報告，10度遭到國民黨杯葛，「我看民進黨是故意的」柯文哲說，「我記得立院已經卡8次（實為10次）不能總質詢，我覺得明明是可以解決的事情，現在感覺好像民進黨故意要讓國家混亂，獲取他政治上的利益」。