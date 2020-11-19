玩具店徵人！月薪36K通日文 附註超扯「1要求」被罵爆
玩具店徵人！月薪36K通日文 附註超扯「1要求」被罵爆
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-19 16:12:37
現今社群網路當道，許多企業在徵才時往往也會直接在臉書粉絲專頁公佈消息。然而，社群網路平台的特性就是反應迅速、回饋直接，無論好的壞的，都很容易迅速引發話題。香港一間玩具店日前就在臉書發文徵人，列出的條件卻遭到網友排山倒海的吐槽，最終店家不得不刪文重發。
根據《香港01》報導，一間玩具店在店家自己臉書上發文徵人，而店家提供的條件包括薪資「9000～10000港幣（約新台幣33000～36700元）」、「一週上六天班，公休禮拜一」、「工作時間1330～2130，吃飯休息30分鐘」、「略懂日文」。這樣的條件已經引來許多吐槽，首先通日文就不是一般店員都能夠做到的，但提供的薪資對比工時卻不成比例，尤其吃飯休息時間只有30分鐘更是被批不通人情。不過更惹爭議的還在附註，附註除了強調希望求職者「守時不怕辛苦」，更明言「收錢找錯錢要自己賠」。店員收錯錢要自己賠，這點徹底惹怒網友，直呼店家實在太刻薄。由於批評聲浪四起，店家隨即刪文後重發，新的徵人公告將薪資待遇大幅提高到14000～15000港幣、約新台幣51000～55000元，但收及找錯錢要賠還是保留，看來老闆也是有著自己的堅持。據「法律諮詢服務網」中律師提供的回覆，店員收找錯錢的賠償部分，公司是否幫忙分擔或讓員工自付，這屬於企業內部約定的部分，明言要求員工全額賠償並無違法，只是徵才時未列出福利卻一味強調罰則，難免給人觀感不好。（編輯：倪浩軒）