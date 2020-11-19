百貨再搶買氣！耶誕倒數日曆進化　3200購入價值9千美妝

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百貨再搶買氣！耶誕倒數日曆進化　3200購入價值9千美妝

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-11-19 16:31:48

▲新光三越今年一口氣推出6款獨家「耶誕倒數日曆」，其中一款內含價值3,800元的頂級保養。（圖／記者許家禎攝）
▲新光三越今年一口氣推出6款獨家「耶誕倒數日曆」，其中一款內含價值3,800元的頂級保養。（圖／記者許家禎攝）
百貨周年慶之後，各大美妝品牌推出的「耶誕倒數日曆」備受女性矚目，新光三越做為首創集結各大品牌倒數日曆商品的業者，今年一口氣推出6款獨家，並強調以skm pay支付獨家價3,200元，就能購入價值超過9,000元的倒數美妝日曆。而統一時代百貨也推薦化妝品品牌耶誕限定禮盒，邀請大家一起過聖誕。
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新光三越倒數日曆推出6款獨家耶誕倒數日曆，包括集結37大輕奢保養、香氛品牌經典商品，其中「星之所向倒數日曆」全台限量1,900盒，每盒盒內精選來自37大美妝香氛品牌的16款獨家夯品，甚至內含價值3,800元的頂級保養品Clé de Peau Beauté年度暢銷第一名精萃光采淨透保濕露170ml正貨。
而除肌膚之鑰之外，此次共20個品牌首度合作，包括LA PRAIRIE、VALMONT、Whoo、Omorovicza、Dolce & Gabbana淡香精、LE COUVENT香水體驗禮等。此外，BOBBI BROWN、CLARINS、SHU UEMURA、SHISEIDO、LANEIGE、LANCOME、su:m37、KOSE、ORIGINS等經典商品也都將隨機隱藏於盒中，會員只要使用行動支付skm pay就能以3,200元進行預購。新光三越也聯手SHISEIDO、THREE、CLARINS、DARPHIN、POLA共5大美妝，推出各品牌首度在台灣登場的聯名倒數日曆。

除了新光三越，統一時代百貨也推薦化妝品品牌耶誕限定禮盒，包括雅詩蘭黛5色唇彩聖誕限量套組原價6,250元，特價2,800元、MAC的HOLIDAY聖誕月曆限量禮盒原價13,200元，特價6500元及ORIGINS胡桃鉗聖誕假期倒數月曆原價5,410元，特價2,980元等多樣禮盒。活動期間可搭配全館指定櫃位消費滿3,000元送300，如持統一時代聯名卡刷5000元再送100，並可享有多家銀行配合推出銀行滿額禮活動。
 
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