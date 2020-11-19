百貨再搶買氣！耶誕倒數日曆進化　3200購入價值9千美妝

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而除肌膚之鑰之外，此次共20個品牌首度合作，包括LA PRAIRIE、VALMONT、Whoo、Omorovicza、Dolce & Gabbana淡香精、LE COUVENT香水體驗禮等。此外，BOBBI BROWN、CLARINS、SHU UEMURA、SHISEIDO、LANEIGE、LANCOME、su:m37、KOSE、ORIGINS等經典商品也都將隨機隱藏於盒中，會員只要使用行動支付skm pay就能以3,200元進行預購。新光三越也聯手SHISEIDO、THREE、CLARINS、DARPHIN、POLA共5大美妝，推出各品牌首度在台灣登場的聯名倒數日曆。
除了新光三越，統一時代百貨也推薦化妝品品牌耶誕限定禮盒，包括雅詩蘭黛5色唇彩聖誕限量套組原價6,250元，特價2,800元、MAC的HOLIDAY聖誕月曆限量禮盒原價13,200元，特價6500元及ORIGINS胡桃鉗聖誕假期倒數月曆原價5,410元，特價2,980元等多樣禮盒。活動期間可搭配全館指定櫃位消費滿3,000元送300，如持統一時代聯名卡刷5000元再送100，並可享有多家銀行配合推出銀行滿額禮活動。