兩廳院攜手廣達　打造全新售票平台20日試營運

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「兩廳院售票」系統在2004年上線，是台灣第一個24小時訂票服務的票務系統。兩廳院表示，每年約有20萬名會員，透過「兩廳院售票」系統購買全台灣的藝文表演票券，此平台一年平均服務6639場演出、售出179萬張票券。
朱宗慶說，隨著時代的改變，票務系統也勢必迎來重大的變革，「兩廳院售票」系統目前已經累積16年的經驗，階段性任務完成。隨著行動手機、裝置的發展，新的票務系統將以行動裝置為核心，提供更好的服務。
此次票務系統的開發，由兩廳院與廣達電腦共同合作，雙方各投資新台幣2000多萬元（合計約5000萬元），並提供各自專業人才組成超過60人的開發團隊，耗時一年半打造。
張嘉淵表示，這套系統以雲端運算為基礎，結合大數據與人工智慧，為場館與表演團體打造以「使用者為中心」與「行動優先」的平台，「將會依照使用者的習慣去推薦表演活動」，在購票與搜尋也將更加直覺。
兩廳院藝術總監劉怡汝指出，這套系統也將幫助表演藝術團體，看到即時的售票狀況、消費數據，「能夠藉此分析購票族群，即時調整行銷策略。」
兩廳院表示，「OPENTIX兩廳院文化生活」與「兩廳院售票」是2個不同的系統，自試營運開始，原售票系統會員與新會員，都需要到OPENTIX註冊新帳號。
兩廳院解釋，初期的功能包括提供消費者手機購票、綁定各家會員系統、超商通路取票、電子轉贈分票、快速搜尋、收藏表演團隊資訊等。可綁定國表藝各場館與戲曲中心會員，也能加入個人電子發票載具。
試營運期間OPENTIX將與7-ELEVEn合作，明年4月正式上線後，全家便利商店也會加入行列，其他分銷點也將於試營運期間陸續加入。（編輯：張雅淨）1091119