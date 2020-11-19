兩廳院攜手廣達　打造全新售票平台20日試營運

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兩廳院攜手廣達　打造全新售票平台20日試營運

中央社

calendar_today2020-11-19 16:57:51

兩廳院33周年！官網、會員制度大更新搶先看
▲新設計的「國家兩廳院 NTCH」中英文標準字與LOGO。（圖／兩廳院提供）
（中央社台北19日電）國家兩廳院與廣達電腦、廣達研究院共同打造全新售票平台「OPENTIX兩廳院文化生活」，將分為2階段上線，11月20日試營運，並於明年4月全面接手已經服役16年的「兩廳院售票」系統。
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國家表演藝術中心董事長朱宗慶、廣達電腦技術長張嘉淵、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬、紙風車文教基金會執行長李永豐等人今天皆出席記者會。
「兩廳院售票」系統在2004年上線，是台灣第一個24小時訂票服務的票務系統。兩廳院表示，每年約有20萬名會員，透過「兩廳院售票」系統購買全台灣的藝文表演票券，此平台一年平均服務6639場演出、售出179萬張票券。

朱宗慶說，隨著時代的改變，票務系統也勢必迎來重大的變革，「兩廳院售票」系統目前已經累積16年的經驗，階段性任務完成。隨著行動手機、裝置的發展，新的票務系統將以行動裝置為核心，提供更好的服務。

此次票務系統的開發，由兩廳院與廣達電腦共同合作，雙方各投資新台幣2000多萬元（合計約5000萬元），並提供各自專業人才組成超過60人的開發團隊，耗時一年半打造。

張嘉淵表示，這套系統以雲端運算為基礎，結合大數據與人工智慧，為場館與表演團體打造以「使用者為中心」與「行動優先」的平台，「將會依照使用者的習慣去推薦表演活動」，在購票與搜尋也將更加直覺。

兩廳院藝術總監劉怡汝指出，這套系統也將幫助表演藝術團體，看到即時的售票狀況、消費數據，「能夠藉此分析購票族群，即時調整行銷策略。」

兩廳院表示，「OPENTIX兩廳院文化生活」與「兩廳院售票」是2個不同的系統，自試營運開始，原售票系統會員與新會員，都需要到OPENTIX註冊新帳號。

兩廳院解釋，初期的功能包括提供消費者手機購票、綁定各家會員系統、超商通路取票、電子轉贈分票、快速搜尋、收藏表演團隊資訊等。可綁定國表藝各場館與戲曲中心會員，也能加入個人電子發票載具。
試營運期間OPENTIX將與7-ELEVEn合作，明年4月正式上線後，全家便利商店也會加入行列，其他分銷點也將於試營運期間陸續加入。（編輯：張雅淨）1091119
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