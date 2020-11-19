行政院通過私校退場條例　估逾10所大專校院預警

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行政院通過私校退場條例　估逾10所大專校院預警

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-11-19 16:44:17｜update2020-11-19 16:44:20

教育部。（圖／記者林柏年攝，2020.08.24）
▲教育部提出「私立高級中等以上學校退場條例」草案，今（ 19 ）日經行政院會議通過，將送請立法院審議。（圖／記者林柏年攝，2020.08.24）
因應國內少子女化趨勢，教育部提出「私立高級中等以上學校退場條例」草案，今（ 19 ）日經行政院會議通過，將送請立法院審議，草案將由中央主管機關設置退場基金，並且將明定預警學校及專案輔導學校指標，教育部透露，估計有 10 多間預警大專院校。
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教育部表示，學校因生源減少影響財務狀況，可能造成校地閒置、教職員工失業或轉職、教師授課時數減少、學生併班上課等急迫性的問題。教育部推動立法是為了因應少子女化趨勢，且私校退場事項涉及層面複雜，如以個別修法方式辦理，恐緩不濟急，故以制定專法方式協助辦學績效不佳的私校退場。
教育部指出，草案完成立法後，將協助維持學校停辦前的校務正常運作，辦理學生安置、協助教職員工轉職，並為發放教職員工退休、資遣、離職慰助金之法源依據，強化現行法規不足之處。再者，亦透過私立高級中等以上學校退場基金，協助學校解決無法立即籌措足夠資金之困境，以維護教職員工生的權益。此外，條例明定學校賸餘財產得捐贈給退場基金、中央機關、公立學校或歸屬地方政府，以增進賸餘財產運用之效益，強化校產公共性。

教育部強調，透過專案輔導學校監督機制，可確保私立學校辦學品質，並維護學生受教及教職員工權益。若專案輔導學校無法於期限內完成改善，則主管機關將命該校停止全部招生並重新組織董事會，後續將妥善協助學生轉學及教職員轉職及離退等事項，使學校平順退場。

「私立高級中等以上學校退場條例」草案 8 項重點

(一)   中央主管機關設置退場基金，補助學生補救教學、住宿及交通等費用，以及墊付教職員工薪資、保險等費用，以維護教職員生權益。(草案第3條)

(二)   明定預警學校及專案輔導學校指標，包含財務、教學品質等指標，主管機關公開專案輔導學校名單。(草案第5、6條)

(三)   主管機關加派專任教職員擔任董事、社會公正人士擔任監察人，以強化專案輔導學校治理。(草案第12條)

(四)   專案輔導學校應於公告日起算3年內改善，逾期未獲免除，主管機關應令停止全部招生，至當學年度結束時停辦。(草案第13條)

(五)   主管機關停止全部招生時，重組董事會，董事成員包含專任教職員及社會公正人士。(草案第14條)

(六)   專案輔導學校停止全部招生後，發給教職員工資遣、退休或離職慰助金。(草案第17條)

(七)   專案輔導學校停辦後2個月內辦理解散、清算，賸餘財產歸屬地方政府、或捐贈退場基金、中央機關或公立學校。(草案第21條)
(八)   專案輔導學校所屬學校法人於3年改善期間內，得依私立學校法申請改制、合併或改辦，逾期未完成者，應依本條例由主管機關命其停止全部招生、停辦、重組董事會及辦理法人解散清算等事宜。(草案第24條)
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