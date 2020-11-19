中天換照失敗！他揭NCC犯下「4大錯誤」：標準將被比較

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黃暐瀚隨後點出NCC此次犯下的4個錯誤，第一點，中天被「不予換照」的第一個理由，就是「違規太多」，但NCC主委陳耀祥卻在記者會這樣說，「不罰政論」，讓他相當疑惑，因為從這些開罰紀錄中，至少有三分之一是因為「政論節目被罰」，怎麼陳主委會說，沒有開罰政論節目？
第二點，他認為NCC「標準不一」，同樣報導網路熱搜異象「天空祥雲、鳳凰展翅」及「賴清德接閣揆、天空突現巨龍紅光」，中天被罰，他台不罰，或只去函警告；引用韓粉臉書影片「小孩高喊韓國瑜凍蒜」，罰！友台獨家「當年送小英三隻小豬的三胞胎，長大了，三姐弟再挺蔡英文」，不罰。
第三點，黃暐瀚質疑NCC「審查瑕疵」，因為在聽證會當天，七名鑑定人，有五人提前離開，連被鑑定對象的「陳述」都不聽完，要如何做出公正的鑑定？
第四點，黃暐瀚提到NCC「直接欽點接手頻道」很扯，依據衛廣法NCC手握頻道生殺大權，它可以續發，或是不發，但不給中天，卻直接點名，呼籲希望給華視接手？這又是哪招？
黃暐瀚最後也說，「中天當然也不是沒有檢討的地方，新聞製播需更嚴謹，更少犯錯，但，罰歸罰，罪不至死。就NCC這次對中天換照的『審查規格』，包括『最大股東』對新聞台的『實質影響』等等，都將成為各大新聞台換照審查時，會被拿出來一一比較的紀錄」。（編輯：潘毅）