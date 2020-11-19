高捷首宗聯開案 橘線O4站基地今公告招標
記者蔡佳宏/高雄報導
calendar_today2020-11-19 20:26:14
為健全高雄市大眾運輸導向發展，高雄市政府捷運局近年積極推動捷運站區周邊土地開發案，期望透過土地活化利用，促進地區發展，高雄捷運首宗聯合開發案推出橘線O4市議會站基地，已於今（19）日公告上網，將於110年4月19日截止收件。
捷運局長吳義隆表示，本案基地位於前金區中正四路與自強二路辦公商圈，緊鄰捷運O4站2號出口，面積3,497平方公尺，基地形狀方整，都市計畫屬第五種商業區(建蔽率70％、容積率840％)，得作為辦公室、零售商業、餐飲、娛樂及旅館等使用，係高雄捷運通車以來結合捷運毗鄰基地公開徵求投資人辦理聯合開發首例，歡迎投資人踴躍參與，攜手打造高雄軌道經濟新地標。捷運局也表示，隨著高雄地區捷運路網逐步成形，未來岡山路竹延伸線、及捷運黃線陸續推動之後，以捷運站周邊為生活核心的發展型態，將為高雄帶來新的城市翻轉契機，開發榮景可期，值得預先投資佈局。捷運局表示，高雄捷運橘線O4站土地開發招商案，將秉持專業、公平、公開的精神進行招商審標作業，以奠定高雄公、私合作開發新典範為目標，請投資人把握機會，攜手共享高雄捷運無限活絡的商機。相關招標資訊已於市府捷運局網站公告，並預計下(12)月中旬辦理台北、高雄招商說明會，歡迎慧眼獨具的投資人共同參與，打造高雄捷運璀璨新星。