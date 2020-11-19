世界兒童人權日　邀您給孩子一個選擇的機會

11月20日為「世界兒童人權日」，1989年聯合國大會於該日通過《兒童權利公約》，確立兒童和所有人一樣需要被尊重和保障並享有人權，台灣世界展望會特別將11月份訂為世界兒童人權月，高呼「一個孩子都不能遺漏」，呼籲社會大眾正視兒童權利問題，並以行動表示關懷。

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▲莊先生與莊太太分享開始資助孩子之後，開始對生活周遭的事情更充滿感恩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

× ▲莊先生與莊太太分享開始資助孩子之後，開始對生活周遭的事情更充滿感恩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

在彰化從事補教業的莊先生一家從去年開始透過Chosen資助了非洲女童，分享當他看到資助童選擇他和家人們的照片時，內心相當感動，想到孩子能夠有選擇翻轉自己生命的機會，就覺得這份愛心相當有意義。

在世界兒童人權日這天，台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯，邀請社會大眾一同重視兒童權益，加入「資助兒童計畫」，透過每個月定期捐款700元資助國外兒童，或每月定期捐款2,000元資助國內兒童，讓孩子健康長大、穩定求學，可以有轉變人生的機會、並有自信發揮專長，最重要的是能夠受到保護、安全無虞的成長。

▲透過每個月的愛心資助，就能夠給一個孩子翻轉生命的機會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

× ▲透過每個月的愛心資助，就能夠給一個孩子翻轉生命的機會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

「透過每個月的愛心資助，就能夠給一個孩子翻轉生命的機會，覺得相當有意義。」在彰化從事補教業的莊先生一家人，去年開始資助一名6歲的非洲尚比亞女童，當台灣世界展望會通知自己被選上的時候，一家人都相當高興且興奮，迫不及待想要收到孩子的資料卡。

而當看到這名女童的影片時，莊太太更是流下感動的淚水，「看到她拿下我們的照片時就已經忍不住快哭了，當她對著鏡頭說，因為覺得我們三個人看起來很幸福，以後也能成為一家人的時候，我就流淚了。」莊太太把資助孩子的照片放在補習班的櫃子上，表示每天看到她的微笑，就能擁有力量，同時也在照片旁放上零錢捐款箱，鼓勵補習班的學生們也透過自己小小的能力，用愛為社會盡一點心力。

▲莊太太鼓勵補習班的學生們也透過自己小小的能力，用愛為社會盡一點心力。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

× ▲莊太太鼓勵補習班的學生們也透過自己小小的能力，用愛為社會盡一點心力。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

莊先生也分享，開始資助孩子之後，開始對生活周遭的事情更充滿感恩，也會跟學生家長分享與資助童互動的感人故事，期許透過一點小小的舉動能溫暖這些需要幫忙的孩子，讓他們知道每一個生命都值得被珍惜，進而有機會去影響更多生命。