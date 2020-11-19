52頻道讓給寰宇新聞台 全球數位媒體：在商言商的考量
52頻道讓給寰宇新聞台 全球數位媒體：在商言商的考量
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-19 19:02:47
國家通訊傳播委員會（NCC）昨天（18日）召開委員會，7位委員全數決議否決中天新聞台換照案，意即在其執照期限（12/11）到期，12/12電視頻道52台將不再是中天。頻道代理商「全球數位媒體股份有限公司」在第一時間就發函給簽約的12家有線電視系統業者建議提供寰宇新聞台替代頻道，「敬請貴系統台安排於第52頻位播送」。不過，該公司表示，這是基於「在商言商」的考量，因為他們代理TVBS、中天和寰宇等頻道，當然要為客戶考量，但最後還是要看NCC許可與否，以及尊重系統台的排頻權。
全球數位媒體股份有限公司是台灣3大系統台之一中嘉集團的關係企業，12家有線電視系統業者與其簽約，全台客戶數截至今年9月底將近110萬戶，市佔率22.44%，有相當的影響力。全球數位媒體指出，發函給有線電視系統業者「只是建議」，還要看全台系統商買不買單，以及NCC許可與否，由於他們同時也是寰宇新聞台的頻道代理商，所以為增加客戶的收看率，之前就將寰宇新聞台的頻道從100多台往前移至85台，這次中天換照被否決，當然會以寰宇為優先考量建議。
至於昨天NCC主委陳耀祥在記者會中公開呼籲系統業者給公廣集團一個機會，全球數位媒體表示，以公廣集團之一的華視新聞資訊生活台為例，願否授權、是否必載或需要付上架費用與否等，都是雙方是否能合作的條件，以「在商言商」的角度來看，不是一蹴可及的事，更何況「新聞台」的簽約就更複雜了。而外傳的競逐者包括「鏡電視」，業者認為，要從無到有、拿到衛星廣播執照並不是件容易的事，曠日費時，恐怕趕不上中天新聞台執照屆期的期限。
至於若無暫時替代頻道，52台是否會出現「黑畫面」的問題？全球數位媒體也解釋，那是類比式電視的時代才會發生的事，以「字卡」說明，但現在已全面數位化了，只要調整一下機上盒的設定，51台頻道跳過就可以顯示53台頻道，不會有以前「黑畫面」的問題。
不過，最後全球數位媒體還是強調尊重有線電視系統台的排頻權，而且也要得到NCC的許可（除非緊急上下架，將程序簡化，才能採「備查」方式），才能確定52頻道落誰家。
新聞來源為Newtalk 新頭殼