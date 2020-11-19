民眾黨嘉義積極掃街 糾眾北上秋鬥反萊豬救食安
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-11-19 18:04:31
台灣民眾黨的嘉義總服務處近日頻掃街，為「標萊豬、救食安，民眾鬥陣護台灣」，糾眾於22日到台北市凱達格蘭大道辦「秋鬥」，要求民進黨政府對開放萊豬進口，必須「源頭管理、明白標示」符合主流民意訴求。
民眾黨表示，近日對於萊豬議題發起掃街推廣活動，志工們走遍嘉義縣市傳統市場及夜市，期待透過與民眾面對面溝通，了解民眾對於萊豬的疑慮並收集對於政府的期待，並將透過22日的凱道秋鬥，聚集一起替民眾發聲。民眾黨提出2大主張訴求民意，民眾黨指出，1. 源頭管理：進口萊豬，應列特定貨號以供辨識。2. 明白標示：進口豬肉再製品，混和產品、食品添加物之容器或外包裝，應標示是否含萊克多巴胺豬肉，要求食品標示、食品添加物相關規定應增列標示是否使用含萊克多巴胺豬肉。民眾黨發言人蔡峻維說，遊行將喊出「藍綠別雙標、萊豬就要標」的口號，凸顯藍綠執政與在野立場互換，最終犧牲的是民眾選擇的權益，蔡峻維強調，秋鬥遊行是一個歷史悠久的社運平台，屆時將有不同政黨、團體共同參與，發表各種立場與言論，這些皆是多元的民主社會常態。