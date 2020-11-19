下次去日本蒐集！JR東京78車站紀念章換裝 周邊商品開賣
下次去日本蒐集！JR東京78車站紀念章換裝 周邊商品開賣
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-19 17:49:13｜update2020-11-19 17:49:16
好想蒐集！ JR 東日本近期公布東京 78 個車站紀念章新造型，以各個車站區域的特色，讓旅客可以透過紀念章，更能了解不同區域的文化特色，周邊商品也同時開賣，雖然現在台灣民眾無法出國，但可以先好好計畫，未來到東京就能一次全部蒐集完成。
JR 東日本表示，日本自古以來都有以「家紋」來代表自己的家族，因次這次新設計是以「家紋」的概念為發想，取用車站站名的一個文字，並結合該車站附近的歷史與特徵。JR 東日本指出，新款紀念章統一以六角形、圓形、八角形、四圓花形等 4 種形狀，讓 78 個車站紀念章更具有整體性，顏色則使用紅色、朱紅色、綠色、藍色、紫色，並在設計配置加入英文名稱，讓國際旅客能快速了解該地。例如東京站紀念章的設計以東京車站的「丸之內側站房」屋頂，貫穿「東京」的「東」字，左上方的鈴噹是為東京車站最具代表性的會面場所「銀之鈴」；上野站附近有知名的上野動物園等景點，紀念章設計結合動物園內的大熊貓與不忍池的蓮葉圖樣，分別放在上野的「野」字左上角與右下角，以強調當地的特色。