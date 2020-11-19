影／超狂！3000元嚐遍大埔商圈經典美食

年年秒殺！大埔小吃宴今年只有50桌，20店家出菜每桌3000元，彰化縣長王惠美、彰化市大埔商圈發展協會理事長陳雯嘉等人，今(19)日公布菜單，王惠美說，要訂得搶快，在猶豫就會「搥心肝」。

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▲彰化市大埔商圈發展協會整合20家廠商，為大家推出20道菜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

× ▲彰化市大埔商圈發展協會整合20家廠商，為大家推出20道菜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

彰化市大埔商圈連續3屆都秒殺的大埔小吃宴，今年第四屆主題「聖誕趴歡樂送」，以聖誕大餐的方式，將於12月5日在彰化市延平公園開趴，包括排隊美食大埔臭豆腐、排骨酥、雞捲、炸雞等小吃等20家店都參與。

王惠美指出，這次彰化市大埔商圈發展協會整合20家廠商，為大家推出20道菜，包括前菜、主菜、主食、湯品、甜點、水果、飲料等，可以說將大埔商圈最好的特色小吃都端出來，平常一家一家吃要走20家，來參加小吃宴，只要跑一個地方就能一網打盡。

▲窯燒手工披薩，讓人食指大動、垂涎三尺。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

× ▲窯燒手工披薩，讓人食指大動、垂涎三尺。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

今年菜單包括前菜滷菜拼盤、純檸檬涼拌青木瓜；主菜無骨蔥油雞、美式炸雞翅、排骨酥、香酥雞捲、烤香腸、蟹肉手工南瓜豆腐、白菜滷，另有主食港式鮮肉包（「郎」港式鮮肉包）、綜合炒飯、日式壽司、窯燒手工披薩，湯品則有腸旺臭豆腐、海鮮豆腐鍋、十全膳食湯品；甜點有紅豆甜羊羹、紅豆餅；水果有綜合水果盤；飲料為黑豆養生茶。

陳雯嘉表示，曾辦到100桌，大約3、4天就被訂完，今年減少訂桌減輕各店家的負擔，這次主題為大埔商圈美食聖誕趴，用餐時只要穿著具聖誕氣息的紅色、白色或紅白相間服裝出席，還可獲得歡樂禮一份，不僅有吃、有喝、有玩還有禮物拿，讓大家有個難忘的聖誕餐聚。

▲彰化縣長王惠美、彰化市大埔商圈發展協會理事長陳雯嘉等人，公布菜單，王惠美說要訂得搶快，在猶豫就會「搥心肝」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

× ▲彰化縣長王惠美、彰化市大埔商圈發展協會理事長陳雯嘉等人，公布菜單，王惠美說要訂得搶快，在猶豫就會「搥心肝」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

王惠美說，大埔商圈近年來崛起，成了彰化市美食商店雲集的熱鬧商街，每年都利用歲末將很好的餐點呈現給大家，大埔商圈今年再度推出小吃宴，整合20家業者，今天菜單出爐，讓人食指大動、垂涎三尺。

陳雯嘉說，這次整合20家廠商，為大家推出20道菜，包括前菜、主菜、主食、湯品、甜點、水果、飲料等。今年為了顧及品質，以往100桌，這次調整只有50桌，請大家及早預訂，當天活動下午4點即可進入公園打卡拍照，5點30分開始送禮物及進行歡樂活動，6點正式用餐，歡迎大家共襄盛舉。