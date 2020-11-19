台中百貨變身夢幻園遊會　超萌皮卡丘陪你迎耶誕

台中百貨周年慶促銷戰方才落幕，接著上檔的是耶誕檔期，新光三越台中店以「寶可夢的遊園會」為主題，在一樓廣場打造可愛又好拍的超萌基地吸客；中友百貨則推出「誠品書店舊書拍賣會」，超過10萬件商品大出清，是愛書人年末不可錯過的盛事。

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耶誕節腳步近，新光三越台中店動作快，一樓廣場已裝置超高旋轉木馬耶誕樹、精靈熱氣球、摩天輪及高達6公尺的巨大皮卡丘等，百貨公司變身夢幻級「寶可夢園遊會」，歡樂萌樣超療癒，今天初登場即吸引大批人潮拍照打卡，可望成為最強熱搜夯點。

新光三越獨家打造的「寶可夢」夢幻基地，邀來日本超人氣的「寶可夢」主要角色，包括皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、喵喵、炎兔兒、淚蜥蜴和敲音猴等，它們開心搭著旋轉木馬，穿梭在耶誕樹上交換禮物，是廣場最吸睛景點，引來路過民眾佇足搶鏡頭。



▲耶誕節腳步近，新光三越台中店超萌耶誕樹己登場，以寶可夢為主題吸引粉絲拍照打卡，成為熱搜夯點。（圖／記者金武鳳攝，2020;11;19)

此外，全台限定戴著紅白相間耶誕帽的巨型皮卡丘，高達6公尺，矗立廣場，笑容可掬向過往民眾打招呼，萌力大爆發，一秒融化你的心，新光三越表示，自從萌級「寶可夢園遊會」登場，適逢中捷試營運通車，地利加寶可夢帶來的人和，來店人潮明顯成長。





凡21日至25日在「寶可夢耶誕樂園」拍照打卡，並分享到IG或FB即可憑畫面兌換「皮卡丘紙帽」乙個(限量700份)，前100名再加贈「IG列印機拍貼兌換券」乙份。另21日下午4時30分舉辦「耶誕樂園點燈派對」，超萌的雄&雌皮卡丘將驚喜現身，鐵粉們可別錯過。



▲台中百貨公司迎戰耶誕檔期，卯起來辦活動吸客，中友舉辦舊書拍賣，十萬本各類書籍大出清。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.19)

「誠品書店舊書拍賣會」即日起至12月7日在中友百貨登場，超過10萬件商品大出清，中文書最低6本500元，英日文風格雜誌特價99元起，是囤書最佳時機！此外席捲紐約時報、亞馬遜暢銷排行榜，改編電影全球熱賣的《格雷的五十道陰影》原文小說3冊一次收集僅需79元，多樣好物1元起，以及星際迷不能錯過的星際大戰立體書、美國童趣品牌Ban.do服飾等，超多人氣商品超值優惠，歡迎使用振興券、藝FUN券。