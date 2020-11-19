52台將換寰宇新聞台？NCC官員證實有收到申請
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-11-19 18:03:37
中天新聞台換照案昨日經國家通訊委員會NCC駁回後，12月12日之後的頻道空缺將由誰遞補，引起各界關注。有線電視多系統業者、中天新聞台頻道代理商中嘉今發表聲明，將申請由寰宇新聞台替代，登上52頻道。對此，NCC官員今（19）日傍晚向《NOWnews今日新聞》證實，已有收到中嘉的申請，但目前仍要等其他頻道業者送件，且也會謹慎審理該頻道，未必會急著12月11日在之前確定。
根據中嘉旗下全球數位媒體公司所發表聲明，就中天新聞台衛星廣播電視執照屆期事宜，經國家通訊委員會多次續行審議，於18日第938次委員會議決議，該次會議已決議就中天新聞台不予換照。全球數位媒體公司指出，他們本於中天新聞台頻道代理商的義務，經審視頻度屬性與內容，將提供寰宇新聞台為替代頻道，敬請全台各有線電視系統業者安排該台於第52頻位播送。對此，NCC平台事業管理處的專門委員黃睿迪接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，NCC確實有收到中嘉的申請書，但目前中天新聞台的處分還沒出來，且目前僅收到一家系統業者的申請，還會再等各家業者看看。黃睿迪強調，新聞台屬性與戲劇台等一般頻道不同，對社會的影響力更大，所以審查會更為謹慎，另針對該新聞區塊是否為全國或定頻，也仍須討論，因此頻道確定時間「不會這麼快！」也未必會急於在中天執照到期（12月11日）前做出決定；即使頻道未於12月11日之前做出定論，可能會用51頻道跳53頻道等數位方式來處理，不會讓電視出現黑頻。