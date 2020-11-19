仁武產業園區熱鬧動土　場外藍營議員離席、民眾抗議

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經濟部次長曾文生笑說，他是2018年4月份離開高雄市政府，而仁武產業園區送進去都委會則是在2017年11月，12月則是送環保署審查，當時的經發局長就是他本人，仁武產業園區核准設置過程經歷經濟部、環保署、內政部等各部會的審查，配合高雄市政府打造最友善的投資環境，不論廠商是要拉水還是拉電，一定都會加快速度完成，祝福仁武產業園區像和發園區一樣有許多廠商順利進駐。
但熱鬧的場面外，則出現數位自稱產業園區自救會的代表，現場拉起「徵收價格過低」、「配地成數過低」的白布條，抗議市府沒有協調好就要封路開發、徵收價格過低，經發局副局長王宏榮現場表示，有什麼問題都可以做溝通，不曉得是誰告訴大家會封路？並沒有這件事，他也向民眾保證絕對不會封道路影響民眾通行，市府一定會溝通到協議價購或是其他條件談妥。
對此高雄市長陳其邁表示，今日動工的第一期統包工程，地主很單純，是以台糖土地範圍優先施工，未來二期的部分也會循協議價購的方式跟地主協商，這有一些差別；經發局也指出，未來通過審核進駐的業者，可在園區的公共工程進行時同步建廠，加速投資企業建廠需求，為高雄注入嶄新產業動能。
仁武產業園區動工，國民黨高雄市議員包括議長曾麗燕、仁武在地議員吳利成，以及李雅芬、宋立彬、陳玫娟、陳美雅、陳若翠、曾俊傑等議員都到會場，除了議長曾麗燕和議員吳利成，其餘六位議員卻在活動開始前就離開，國民黨議員批評，現場座位只看到民進黨議員的名字，沒想到來參加活動竟然受到這樣的對待，還有人跟他們說最後面還有一些位置要不要去坐，讓他們覺得不受到尊重。
現場經發局則立即回應表示，事前都有徵詢議員的出席意願，但都沒有獲得離席議員的回應，才沒有預先保留貼有名牌的保留位，但第二排仍保留多個貴賓席座位，並沒有只留座位給民進黨議員，不尊重國民黨議員的想法。