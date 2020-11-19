仁武產業園區熱鬧動土　場外藍營議員離席、民眾抗議

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仁武產業園區熱鬧動土　場外藍營議員離席、民眾抗議

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-11-19 18:07:09

仁武產業園區「第一期統包工程」動土，高雄市長陳其邁、經濟部次長曾文生、經濟部工業局副局長楊柏耕、議長曾麗燕，以及多位高雄市民代、知名企業、學校代表都出席見證。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲仁武產業園區「第一期統包工程」動土，高雄市長陳其邁、經濟部次長曾文生、經濟部工業局副局長楊柏耕、議長曾麗燕，以及多位高雄市民代、知名企業、學校代表都出席見證。（圖／記者鄭婷襄攝）
仁武產業園區今（19）日舉辦「第一期統包工程」動土典禮，仁武產業園區完工後，預估將可創造242億元年產值、提供6,300個就業機會，高雄市長陳其邁表示歡迎所有的廠商一起加入投資高雄隊，場面熱鬧，但現場卻發生了國民黨議員離席抗議、民眾拉白布條抗議的插曲。
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高雄市長陳其邁指出，仁武產業園區總面積74公頃，其中產業用地佔48公頃，基地鄰近國道10號，10分鐘到高鐵、30分鐘就可到高雄港及小港機場，是高雄高科技產業轉型的重要基地，未來將結合北高雄研發優勢，以及南高雄海、空雙港資源，引進電子、電腦、運輸工具、機械、金屬製品等產業，並以低耗能、低污染的高科技產業優先審核，預估園區完工後將可創造242億年產值、提供6,300個就業機會，現在投資高雄正對時，歡迎高科技產業踴躍洽詢經發局在月底即將揭牌的「投資高雄事務所」了解相關資訊，一起加入投資高雄隊。　
經濟部次長曾文生笑說，他是2018年4月份離開高雄市政府，而仁武產業園區送進去都委會則是在2017年11月，12月則是送環保署審查，當時的經發局長就是他本人，仁武產業園區核准設置過程經歷經濟部、環保署、內政部等各部會的審查，配合高雄市政府打造最友善的投資環境，不論廠商是要拉水還是拉電，一定都會加快速度完成，祝福仁武產業園區像和發園區一樣有許多廠商順利進駐。

▲仁武產業園區動土典禮外出現數位自稱產業園區自救會的代表，現場拉起白布條抗議，經發局副局長王宏榮（左）現場向民眾保證絕對不會封路影響民眾通行。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲仁武產業園區動土典禮外出現數位自稱產業園區自救會的代表，現場拉起白布條抗議，經發局副局長王宏榮（左）現場向民眾保證絕對不會封路影響民眾通行。（圖／記者鄭婷襄攝）
但熱鬧的場面外，則出現數位自稱產業園區自救會的代表，現場拉起「徵收價格過低」、「配地成數過低」的白布條，抗議市府沒有協調好就要封路開發、徵收價格過低，經發局副局長王宏榮現場表示，有什麼問題都可以做溝通，不曉得是誰告訴大家會封路？並沒有這件事，他也向民眾保證絕對不會封道路影響民眾通行，市府一定會溝通到協議價購或是其他條件談妥。

對此高雄市長陳其邁表示，今日動工的第一期統包工程，地主很單純，是以台糖土地範圍優先施工，未來二期的部分也會循協議價購的方式跟地主協商，這有一些差別；經發局也指出，未來通過審核進駐的業者，可在園區的公共工程進行時同步建廠，加速投資企業建廠需求，為高雄注入嶄新產業動能。

仁武產業園區動工，國民黨高雄市議員包括議長曾麗燕、仁武在地議員吳利成，以及李雅芬、宋立彬、陳玫娟、陳美雅、陳若翠、曾俊傑等議員都到會場，除了議長曾麗燕和議員吳利成，其餘六位議員卻在活動開始前就離開，國民黨議員批評，現場座位只看到民進黨議員的名字，沒想到來參加活動竟然受到這樣的對待，還有人跟他們說最後面還有一些位置要不要去坐，讓他們覺得不受到尊重。
▲國民黨議員陳美雅（右）、陳若翠（中）、陳玫娟（左）、曾俊傑、李雅芬、宋立彬參加仁武產業園區動土典禮，覺得不受到尊重，離席抗議。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲國民黨議員陳美雅（右）、陳若翠（中）、陳玫娟（左）、曾俊傑、李雅芬、宋立彬參加仁武產業園區動土典禮，覺得不受到尊重，離席抗議。（圖／記者鄭婷襄攝）
現場經發局則立即回應表示，事前都有徵詢議員的出席意願，但都沒有獲得離席議員的回應，才沒有預先保留貼有名牌的保留位，但第二排仍保留多個貴賓席座位，並沒有只留座位給民進黨議員，不尊重國民黨議員的想法。
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