影／車禍昏迷指數僅3　瀕死男術後宛如常人

真是福大命大！中部一名陳姓學生，3個月前騎機車返家時途中不慎自摔，造成左硬腦膜出血引發重度昏迷，昏迷指數一度只有3，歷經三次手術後奇蹟甦醒，身體也從癱瘓迅速恢復到車禍前的狀態，宛如只受輕傷，彰化醫院神經外科醫師張昕煥說，即時的手術和健壯的身體素質是他醒來和恢復神速的關鍵。

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▲陳姓學生(左)出院後回診，張昕煥醫師說明健康狀況。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

× ▲陳姓學生(左)出院後回診，張昕煥醫師說明健康狀況。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

20歲住在北斗的陳姓學生表示，當天晚上8點左右和友人聚餐後獨自騎車返家，途中卻意外自摔，強大的撞擊力讓他當場失去意識，所幸路人經過發現並趕緊報警，才將他送往醫院急救。

神經外科醫師張昕煥指出，患者到院時身上沒有明顯嚴重外傷，但左瞳孔放大，昏迷指數也只有3，懷疑腦部受到重創，果然在電腦斷層掃描後看到左側硬腦膜下腔有出血併嚴重腦腫現象，必須馬上接受開顱手術取出血塊才有機會保命。

▲第二次術前電腦斷層圖，可看到右側(紅圈處)有一塊白色紡錘狀的血塊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

× ▲第二次術前電腦斷層圖，可看到右側(紅圈處)有一塊白色紡錘狀的血塊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

「術後成為植物人也能接受嗎？」張昕煥當時向家屬說，患者的昏迷指數很差，即使進行手術，將來也可能成為植物人，但患者還年輕，身體機能都還很健全，馬上動刀的話，術後好轉的機會很高，在醫師的極力勸說下，患者的家屬同意進行開顱手術，歷經3個小時的手術，取出了約60C.C的血塊，情況總算穩定下來，並以顱內壓偵測器持續觀察。

張昕煥說，手術後，患者的昏迷指數上升到6，左瞳孔也恢復正常，正當家屬沉浸在手術成功的喜悅時，沒想到患者的顱內壓漸漸上升到正常值的兩倍，右瞳孔也開始放大，情況急轉直下。

▲陳姓學生已經回到正常生活。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

× ▲陳姓學生已經回到正常生活。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

張昕煥表示，患者的顱內壓升高且右邊瞳孔放大，再次電腦斷層掃描後發現，這次換成右側的硬腦膜上腔出血並擠壓到腦部，必須再次手術，但家屬擔心短時間內執行兩次腦手術負擔太大，遲遲不肯下決定，直到他和家屬說，術後昏迷指數能從3分進步到6分實屬罕見，很有希望繼續進步後才同意手術。

▲第一次術前電腦斷層圖，可看到左側(紅圈處)有一塊白色紡錘狀的血塊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

× ▲第一次術前電腦斷層圖，可看到左側(紅圈處)有一塊白色紡錘狀的血塊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

鬼門關前走一回的陳姓學生說，現在的他已經重返校園繼續讀書，平常也會到市場幫忙家人的生意，身體狀態幾乎和車禍前沒有兩樣；張昕煥解釋，就臨床統計，昏迷指數低於5的患者，死亡率直逼5成，即使手術成功，將來也有很大的機率伴隨癱瘓、失語症、失憶等後遺症，像此個案這樣恢復神速的例子真的很少。