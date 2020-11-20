被落雨松包圍的日式涼亭！秋季絕美秘境就在台北市區

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被落雨松包圍的日式涼亭！秋季絕美秘境就在台北市區

The China Post/綜合報導

calendar_today2020-11-20 18:00:00

台北的網美一定要先衝南港秘境「麗山農民廣場」(圖|Taipei Walker)
▲台北的網美一定要先衝南港秘境「麗山農民廣場」(圖|台北市政府/Taipei Walker)
The China Post報導，在打卡新世代中，「好不好拍」成為現在出門玩找景點的重要考量因素，許多網美更是單純為了拍出IG破千讚的照片，不辭千里的衝到現場、擺出各種POSE，只為了跟上打卡的潮流。而台北的網美一定要先衝南港秘境「麗山農民廣場」，逐漸進入微涼秋季，大片落羽松也漸漸轉紅，搭配一旁的日式涼亭、雙心跳石，讓你不用大老遠跑到郊區也可以拍出各種意境照。
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▲台北的網美一定要先衝南港秘境「麗山農民廣場」(圖|Taipei
▲台北的網美一定要先衝南港秘境「麗山農民廣場」(圖|台北市政府/Taipei Walker)
▲日式涼亭
▲日式涼亭 (圖|台北市政府/Taipei Walker)
 
 位於捷運站「南港展覽館站」附近轉乘小12公車即可到達的「麗山農民廣場」，是連南港在地人都不一定知道的小秘境，保留了以前日治時期書院的氛圍，並且建造日式涼亭、種植大量落羽松，還能在一旁「四分溪」的雙心造型跳石及溪畔步道中漫步，享受輕鬆悠閒的南港半日遊。 

▲雙心造型跳石
▲雙心造型跳石 (圖|台北市政府/Taipei Walker)
▲日式涼亭
▲日式涼亭 (圖|台北市政府/Taipei Walker)
 

 

麗山農民廣場
大眾運輸：搭乘捷運至昆陽站或動物園站後，轉搭小12公車至麗山橋站下車， 沿著研究路四段漫步至麗山公園(麗山農民廣場)。 
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