被落雨松包圍的日式涼亭！秋季絕美秘境就在台北市區

在打卡新世代中，「好不好拍」成為現在出門玩找景點的重要考量因素，許多網美更是單純為了拍出IG破千讚的照片，不辭千里的衝到現場、擺出各種POSE，只為了跟上打卡的潮流。而台北的網美一定要先衝南港秘境「麗山農民廣場」，逐漸進入微涼秋季，大片落羽松也漸漸轉紅，搭配一旁的日式涼亭、雙心跳石，讓你不用大老遠跑到郊區也可以拍出各種意境照。

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▲台北的網美一定要先衝南港秘境「麗山農民廣場」(圖|台北市政府/Taipei Walker)

× ▲台北的網美一定要先衝南港秘境「麗山農民廣場」(圖|台北市政府/Taipei Walker)

▲日式涼亭 (圖|台北市政府/Taipei Walker)

× ▲日式涼亭 (圖|台北市政府/Taipei Walker)

▲雙心造型跳石 (圖|台北市政府/Taipei Walker)

× ▲雙心造型跳石 (圖|台北市政府/Taipei Walker)

▲日式涼亭 (圖|台北市政府/Taipei Walker)