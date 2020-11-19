鬼滅風波後首露面！鍾明軒喊「享受被罵」　酸爆其他網紅

網紅鍾明軒日前因為電影《鬼滅之刃劇場版：無限列車》中文版配音合作遭取消，出面痛罵木棉花公司，並詛咒公司盡快倒閉引發爭議，隨後鍾明軒也拍影片道歉，表示自己的言詞過於偏激。事隔多日，鬼滅風波已逐漸退燒，鍾明軒也在昨（18）日上傳影片，更新YouTube頻道，並直言「很享受被罵的過程」，同時也酸爆其他網紅。

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鍾明軒在YouTube影片《今日讚美廠商》中，一開始仍維持他獨具一格的開場白向觀眾問好，接著表示，有follow他最近新聞的人都知道，「我最近被罵很慘」，不過他卻「很享受被罵的過程」，他很懷念，但是他也想藉此「機會教育」一下。

▲網紅鍾明軒昨（18）日在YouTube發出新影片，並直言「很享受被罵的過程」。（圖／翻攝自鍾明軒YouTube）

他說道，自己觀察到有非常多的網紅，把他這次的事件（鬼滅風波）當成主題拍成他們自己的影片，「講白一點就是在『蹭我熱度』」，但他認為蹭熱度本身也沒什麼不好，因為他本人也很愛蹭，但他只有一個「要求」。



▲網紅鍾明軒昨（18）日在YouTube發出新影片，酸爆其他「蹭他熱度」的網紅。（圖／翻攝自鍾明軒YouTube） 他表示，「網紅們請聽好，如果未來的影片要講到我，或是會放上我鍾明軒本人的圖片，我請求你『你那集的妝髮就好好打扮一下』，因為我不想別人以一種廉價肉體的形式，來談論到我這個人」，他認為其他網紅影片要怎麼拍，他沒關係，但若是有提到他，那麼那集影片的妝髮就請「set」一下。他更酸說，「我有時真的很好奇你們的影片廣告盈利，跟平常接業配賺的錢，『到底花在哪』，為什麼不撥一點當治裝費呢」。

而後面影片內容則是接著主題，分享他覺得好用的產品。影片一出，網友紛紛留言，「真的，我覺得你只是發洩個人情緒而已，咒罵公司確實有點過份，但是你也道歉了，他們再罵你就是他們理虧了，畢竟這是你跟木棉花的事情，但經過這件事反而讓你反省了成長了學習了，繼續加油吧」、「明軒加油喔，很支持你」、「就算被罵得這麼慘，還是沒被大眾的謾罵聲擊倒，我很佩服你，喜歡你勇敢面對現實的勇氣」。（編輯：郭佩蓉）