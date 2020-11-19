民間參與鹿港轉運站　BOT案熱烈招商中

彰化縣政府今(19)日舉辦第二場「鹿港轉運站新建營運移轉案」招商說明會，由彰化縣長王惠美親自主持，多家企業出席踴躍，縣府與廠商充分溝通，預計12月份正式公告招商，明年完成綜合評選與簽約，簽約後4年內興建完成並開始營運。

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▲彰化縣政府舉辦第二場「鹿港轉運站新建營運移轉案」招商說明會，預估可帶動民間投資18億元，並創造上百人就業機會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

× ▲彰化縣政府舉辦第二場「鹿港轉運站新建營運移轉案」招商說明會，預估可帶動民間投資18億元，並創造上百人就業機會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

這次參與招商熱烈，參與說明會廠商有國雄集團、允將建設、家樂福股份有限公司開發部、秀泰影城、柏文健康事業股份有限公司、彰客、員客、中鹿等企業代表。

王惠美說，鹿港轉運站BOT案招商規劃地下二層、地上十層，招商金額約18億元，預計會有轉運站、停車場、百貨公司、美食街、飯店或影城等，來投資，等於是買一送二，因為基地對面是生態公園，旁邊有體育場，來投資，不用自行維護管理，這些公有設施由政府部門來維護管理，鄰近還有彰濱工業區鹿港區、線西區，以及全興工業區、風電廠、高端企業遊客等，且距離鹿港老街只有700公尺，此外，該基地也是未來捷運站的設置點，包括現有公車也將整併到此，將是未來進出鹿港地區的最大門戶。

▲工務處長林漢斌針對「鹿港轉運站新建營運移轉案」進行簡報說明。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

× ▲工務處長林漢斌針對「鹿港轉運站新建營運移轉案」進行簡報說明。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

財政部國有財產署專員林建民表示，國產署針對經管的國有土地提供給各地方政府或目的事業主管機關等，結合產業或地方需求辦理開發，這是國產署的業務並積極推動，於全國各地都有良好的績效，本次鹿港轉運站BOT案為彰化縣首案BOT案件，國有土地占本次開發案達14%，餘86%為縣有土地，唯有先透過公部門將土地整合後，依照促進民間參與公共建設法等法規，後續再邀請民間業者參與公共建設，期待透過本案之開發能夠帶動產業發展並活絡地方經濟。

▲「鹿港轉運站新建營運移轉案」招商說明會，有意願投資廠商提出意見交流。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

× ▲「鹿港轉運站新建營運移轉案」招商說明會，有意願投資廠商提出意見交流。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.19）

工務處長林漢斌表示，為整合鹿港地區公共運輸服務，提升在地居民及廣大觀光客交通便利性，並改善道路壅塞問題，縣府規劃在建國路、鹿草路及中正路圍成之街廓，規劃興建綜合性客運轉運站，將採BOT促參案方式進行招商、興建及營運，許可年限50年，預估可帶動民間投資18億元，並創造上百人就業機會。