促進再就業！中部首場中高齡就博會媒合率逾5成

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促進再就業！中部首場中高齡就博會媒合率逾5成

記者金武鳯/台中報導

calendar_today2020-11-19 19:39:05

促進再就業！中部首場中高齡就博會媒合率逾5成
▲ 台中市勞工局今天舉辦中部首場中高齡就博會，參與踴躍、媒合率逾5成。（圖／台中勞工局提供）
鼓勵中高齡民眾再就業，台中市勞工局今天首辦「中高齡就業博覽會」，吸引近千人上門求職，其中不乏退休人員來找機會，一名學校退休10年的王姓女士說，非常瞭解現今高齡化社會的勞動力缺口，她學有專長，身體健康，願意續留職場服務社會。
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中部首場「中高齡就業博覽會」邀請摩斯漢堡、卜蜂企業、美商德盟全球凱展、橋椿金屬、香港商志盛實業及青松健康等20家中高齡友善廠商設攤，提供744個職缺，媒合率達5成5，副市長令狐榮達到場為求職民眾加油打氣。
令狐副市長表示，這是中部首場「中高齡就業博覽會」，也是台中市首次針對中高齡求職者規劃的徵才活動，感謝「製造業」、「批發及零售業」、「照顧服務業」及「住宿及餐飲業」共20家企業設攤響應，提供744個職缺，其中青松健康公司一次開出50個以上職缺，台灣卜蜂及志盛實業更開出薪資逾50k  職缺，對重返職場的中高齡是一大鼓勵。

令狐副市長指出，此次求職民眾年齡落在45歲至64歲，他們的職場工作經驗豐富，有相當能力及體力勝任工作，相信再就業對社會一樣有貢獻，希望所有求職者都能找到合適工作，公司也能找到優秀人才。

曾任職學校人事主任的王小姐，已經退休10年，非常瞭解現今高齡化社會的勞動力缺口，今日來應徵Costco的商品展示專員職缺，她希望活到老、學到老，實現自我，也為社會貢獻一己之力。

台中市就業服務處指出，市府除辦理中高齡主題式徵才活動，也在山海屯區共設置23個服務據點，提供一站式就業服務，結合多項促進中高齡就業相關計畫，今年截至10月底，已協助6,890位中高齡及高齡者順利就業，平均求職、就業率均逾7成。
此外，為協助中高齡求職者，市府除了提供弱勢勞工就業協助、缺工就業獎勵、跨域就業津貼、臨時工作津貼等，也向勞動部爭取辦理「鼓勵失業勞工受僱營造業工作計畫」，只要經過台中市就業服務處的推介進入營造業就業，勞工可以申請5000元至7000元補助，最長補助18個月。
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