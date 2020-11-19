桃市室內設計公會送暖 27弱勢家庭4兒少機構受惠
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-19 20:27:36
桃園市室內設計裝修商業同業公會邀集會員響應，一天內募集價值約62萬元的水電工程、冷氣裝修及各種家電物資，結合會員的專業力量，一同協助27個弱勢家庭及4家兒少福利機構改善居住，今(19)日下午由桃園市長鄭文燦代表接受捐贈，感謝同業公會的愛心，讓受惠者感受到更多的溫暖。
鄭文燦指出，桃園是全台人口成長最快的城市，房屋自有率約87%，為六都最高，因此房屋裝修需求很高，而桃園的裝修產業在六都中表現亮眼，室內設計裝修商業同業公會所舉辦的亞太桃鼎獎也深具特色，透過新穎的材料、工法、風格及服務，提升市民朋友的居住品質。鄭文燦提到，市府重視市民住的權益，目前已規劃興建25處社會住宅，共約8千戶，同時搭配租金補貼、包租代管計畫等措施，希望減輕青年購屋負擔，未來也研議與同業公會合作，為社宅規劃平價裝潢提升空間美感，讓住戶享受更好的居住品質。桃園市室內設計裝修商業同業公會理事長宋瀚霖表示，室內設計裝修商業同業公會長期以來關注社會公益，並以服務社會、善舉永存為目標成立慈善活動委員會，在公會同仁響應下，一天內募集總價值約62萬元的家電等物資，並提供相關裝修工程服務，期盼透過本次的愛心捐贈，讓弱勢群體感受溫暖，也住得安心。