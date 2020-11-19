王定宇助理涉販賣大麻　30萬元交保禁出境出海

民進黨籍立委王定宇的助理邱勝翔（26歲）涉嫌與下游毒蟲在台南市東區交易大麻毒品，遭警方當場逮捕，人贓俱獲，警方前往邱嫌住處搜索，又查獲其種植的大麻活體，18日傍晚警方將邱嫌依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，

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19日下午4點多，邱嫌家人繳交30萬元保證金，法警通報海巡、移民署等境管單位，對邱嫌做限制出境、出海，隨後，邱嫌由法警陪同步出法院，與守候多時的母親相擁，痛哭失聲。

面對媒體提問，邱嫌與母親拭淚後快步離去、未做回應，但邱母說，「請再給孩子一個機會」，自稱受邱嫌委任的邱律師則在一旁阻擋記者，他說，目前是偵查階段，不方便多說什麼，邱家人情緒很激動，也不會對王立委的聲明有什麼回應。



台南地方法院行政庭長林福來指出，有關立委王定宇助理邱勝翔涉犯販賣大麻聲請羈押案，法院審酌邱姓被告對於檢察官聲請羈押事實承認與否之態度，以及經警扣得第二級毒品大麻，並在住處扣得大麻活株等物，復有相關證人之證詞、通訊軟體對話截圖等，在卷可為佐證，因認被告涉犯毒品危害防制條例第4條第2項之製造、販賣毒品罪，犯罪嫌疑重大。



法院審酌被告涉犯為最重本刑5年以上之重罪，且另有上游及藥腳未到案，而有羈押原因及相當理由，後諭知被告得於24小時以新台幣30萬元具保免予羈押，並禁止出境、出海，並不得以任何方式聯絡本案之相關證人。



得知助理涉案後，王定宇在臉書向外界說明，該助理是今年來應徵地方助理的年輕新人，感謝台中警方查出並揭露這件事情；若涉及「大麻」案件屬實，希望檢警嚴辦；本辦公室立即予以免職；本人也向社會大眾致歉，無法察知該員背後行為，識人不明，深感不安和愧疚。