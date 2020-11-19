公私齊投入企業來贊助　宜蘭首次舉辦縣長盃籃球鬥牛賽

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縣長林姿妙表示，這次3x3籃球賽在各界大力支持與贊助下，活動主要是以「青年×運動×多元文化公益市集」為主軸，透過跨局處的參與、社會處結合培力的新住民據點、婦女團體、社會福利團體，還有勞工處青年團體交流、農業處小農市集以及教育處110年全國原住民運動會宣傳等共同設置共50個攤位，並且推廣新住民多元文化，創造多元文化交流之機會，現場還可以逛逛新住民、青年文創及小農市集等攤位，不僅有好吃的美食、好玩的文創，還有好看又刺激的籃球比賽，讓宜蘭鄉親們藉由活動達到全民來運動、全民好健康，更讓全台灣民眾感受活力四射的宜蘭人。
而這次活動，縣府整合許多民間力量共襄盛舉，在地企業家也是宜蘭青年「Footer除臭襪」的創辦人兼總經理黃立忠，不但贊助此次參賽選手的比賽籃球襪，以及台灣在地設計生產的DEUX籃球鞋，同時也贊助社會男女子組MVP及三分球大賽冠軍籃球鞋各一雙，另外，在地知名企業「杏輝醫藥集團」以及「養樂多文教基金會」也熱情大力支持此次籃球賽事活動。
承辦此次活動的宜蘭縣青年籃球發展協會表示，第一屆縣長盃3x3籃球推廣賽報名一上線就有驚人的報名手到的速度報名，還不到一週報名隊伍已早就超過一半，剩下名額不多，請有興趣前來羅東文化工場展現身手的籃球高手，要趕快報名，活動報名至隊伍數額滿為止。