草間彌生、村上隆作品來台　高雄藝術博覽會展國內外經典

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草間彌生、村上隆作品來台　高雄藝術博覽會展國內外經典

記者陳美嘉／高雄報導

calendar_today2020-11-20 09:40:00｜update2020-11-20 10:31:13

▲「ART KAOHSIUNG高雄藝術博覽會」匯聚近40家國內外重量級畫廊，約800件經篩選過的作品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.19）
▲「ART KAOHSIUNG高雄藝術博覽會」匯聚近40家國內外重量級畫廊，約800件經篩選過的作品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.19）

今年已邁入第八屆的「ART KAOHSIUNG高雄藝術博覽會」11月20至22日在駁二自行車倉庫與城市商旅高雄真愛館同步展出，匯聚近40家國內外重量級畫廊，約800件經篩選過的作品，其中日本「白石畫廊」帶來草間彌生、村上隆、奈良美智等藝術家作品；同時規劃「台灣潮」展區，呈現街頭塗鴨等藝術家帶來的潮文化；也邀集藝術專業精銳策劃3場論壇。

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▲白石畫廊帶來草間彌生、村上隆、奈良美智等14位藝術家作品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.19）
▲白石畫廊帶來草間彌生、村上隆、奈良美智等14位藝術家作品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.19）
1967年於東京銀座創立的「白石畫廊」是將日本藝術家引介至國際市場的重要推手，亦將世界藝術的潮流帶入日本此次參展有草間彌生的「花」、「洋梨」；村上隆「我們從任意門來到花圃！」、「玫瑰絲絨」；奈良美智「雲層之上」、「我的小寶貝」、「木偶」等，另外還有陶德・詹姆斯、弗洛倫泰因・霍夫曼等14位藝術家作品精彩呈現。
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▲ ART TAG藝術家吳政瀚，油彩創作以獨特的筆觸，大膽用色，記錄大時代下真實環境與人們心緒狀態的載體。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.19）
ART TAG藝術家吳政瀚，作品「平行時空」為油彩創作，透過街景及往來人群，展現在城市身體感中創造另一種城市身體的感覺與精神場域，另有「時代之夢12-高雄流音」、「時代之夢10-忠孝東路」、「時代之夢2-信義路」等，系列作品以獨特的筆觸，大膽用色，記錄大時代下真實環境與人們心緒狀態的載體。

▲「新思惟人文空間」展出楊侖、范思琪兩位藝術家作品（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.19）
▲「新思惟人文空間」展出楊侖、范思琪兩位藝術家作品（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.19）
「新思惟人文空間」展出楊侖、范思琪兩位藝術家作品，楊侖繪畫藝術融合東西文化，在當代書寫藝術中展現極高精神技術涵量，擅長巧用黑白、虛實結構語彙與乘物以遊心的境地相應；在媒材運用上費時研製，畫面上的實虛、濃淡、輕重、厚薄對比又相容。楊侖說，是禪境、書法、以及揉合了近17年的旅西生命經驗累積而生的歐洲美學。展出作品有「流動風景」、「湧現」、「江流天地外 山色有無中」等。
▲「巴比頌畫廊」展出藝術家瀰力村男的作品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.19）
▲「巴比頌畫廊」展出藝術家瀰力村男的作品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.19）
「巴比頌畫廊」展區位於城市商旅展位號250 ，藝術家瀰力村男豐富而浪漫的生命色彩彰顯於作品中，以故居的鄉愁，荖濃溪畔現象時節做為主題發揮，色彩簡易而深具變化，具象的表現中，隱約縝密，如幻似夢，或時間瞬間的衍演，生息之際，又有讚嘆的美麗。
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