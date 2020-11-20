草間彌生、村上隆作品來台　高雄藝術博覽會展國內外經典

今年已邁入第八屆的「ART KAOHSIUNG高雄藝術博覽會」11月20至22日在駁二自行車倉庫與城市商旅高雄真愛館同步展出，匯聚近40家國內外重量級畫廊，約800件經篩選過的作品，其中日本「白石畫廊」帶來草間彌生、村上隆、奈良美智等藝術家作品；同時規劃「台灣潮」展區，呈現街頭塗鴨等藝術家帶來的潮文化；也邀集藝術專業精銳策劃3場論壇。

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▲白石畫廊帶來草間彌生、村上隆、奈良美智等14位藝術家作品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.19）

× ▲白石畫廊帶來草間彌生、村上隆、奈良美智等14位藝術家作品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.19）

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▲ ART TAG藝術家吳政瀚，油彩創作以獨特的筆觸，大膽用色，記錄大時代下真實環境與人們心緒狀態的載體。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.19）

× ▲ ART TAG藝術家吳政瀚，油彩創作以獨特的筆觸，大膽用色，記錄大時代下真實環境與人們心緒狀態的載體。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.19）

▲「新思惟人文空間」展出楊侖、范思琪兩位藝術家作品（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.19）

× ▲「新思惟人文空間」展出楊侖、范思琪兩位藝術家作品（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.19）

▲「巴比頌畫廊」展出藝術家瀰力村男的作品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.19）