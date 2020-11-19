老外羨慕台灣照常辦音樂節　DJ卻因這原因全部遭罰

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外媒記者Farbod Esnaashari週日在推特上發文表示：「這是台灣今年的超世代音樂節。台灣已經超過200天沒有境內感染。當國家和人民真正在乎和關心防止疫情的傳染真好。」
他的推文立刻得到外國網友熱烈回應，其中一位美國網友表示自己的國家的人民雖然口口聲聲說愛美國，卻自大到了極點。他宣稱自己經常出差，看到無數國家疫情控制的比美國好。
也有另一位外國網友回應指出，東亞國家人民只要有不舒服或不想被傳染，戴口罩並不是一件大事，他點出自己無法理解為什麼這對西方國家的人卻是一個這麼嚴重的問題。
DJ Kayzo 也在音樂節結束後發文感謝台灣，並稱：「完全無法用言語形容我現在的感受。可以體驗這樣的行程真的太超現實了。表演過程我多次差點落淚。我真的由衷謝謝台灣超世代音樂節。」
然而他的感動可能相對的短暫，因中央流行疫情指揮中心於當(14)日表示來台的四位DJ於隔離期間共處一室吃飯和排練，甚至上傳影片遭民眾檢舉。
指揮中心發言人莊人祥表示北市衛生局、警方介入了解，每人開罰新台幣一萬元。
莊人祥說，這幾人明顯沒有遵守一人一室規定，未來將持續追蹤後續狀況。
北市衛生局表示，已開立裁處書，星期一（16日）會寄出，收到後7日內4人須繳交罰款給衛生局，否則會先催繳一次，再不交就會移送行政執行署處理。
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