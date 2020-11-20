團隊撤回密州訴訟 傳川普擬召見當地議會領袖
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-20 06:20:05｜update2020-11-20 06:32:44
美國總統大選結果逐漸明朗，川普陣營持續訴諸法律途徑的做法至今還看不出具體成效，川普本人也在推特上一再重申選舉被人操縱、自己從未認輸。有美國媒體報導，負責川普陣營法律戰的前紐約市長朱利安尼（ Rudy Giuliani ）表示，將撤回在密西根州挑戰計票結果的訴訟；然而，這是否意味著川普真的會在該州認輸則仍是未知數，有外媒引述消息來源，稱川普已對密州議會的共和黨籍成員發出邀請，不排除打算對選舉結果另外採取行動。
綜合美國《 CNBC 》等外媒報導，朱利安尼於當地時間週四表示，撤銷在密西根州有關的選舉訴訟，理由是要阻止韋恩郡（ Wayne County ）在尚未完全清點合法選票的情況下認證選舉結果，這個目的已達成。代表密西根州底特律市的律師芬克( David Fink )針對此事則回應，川普陣營要怎麼說都可以，但他們之所以駁回訴訟是因為敗訴。
關於韋恩郡的爭議，該郡的檢票委員會，有 2 名共和黨成員原本拒絕認證計票結果，稍後改變主意投下認證票，最終以 4 比 0 通過投票結果認證；但他們週四卻又提出廢除認證投票的請求，聲稱他們之前是因為被威脅才投贊成票，遭韋恩郡計票委員會打臉，說官方認證結果不可能任意更改。由於無法翻轉韋恩郡的計票結果，川普陣營週四宣布，撤銷密西根州有關的選舉訴訟。雖然撤銷訴訟，但《 CNN 》引述消息透露，川普已對密西根州的共和黨籍議員發出邀請，請他們週五前往白宮議事。目前尚不清楚川普會向議會領袖傳達何種信息，可密西根州參議院多數黨領袖邁克·希爾基( Mike Shirkey )，以及眾議院議長李·查菲爾德( Lee Chatfield )都表示，會尊重本州選民的投票結果，不會干涉密州選民的選擇。