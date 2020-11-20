蔣正志投共降落廈門？中共網軍造謠　國防部憤怒長文譴責

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國防部於昨（19）日深夜在臉書上憤怒表示，「讓我們同聲譴責中共網軍，散布假消息，消費失聯飛官！」隨後國防部更指出，「我們嚴正譴責造謠者，國軍官兵堅守崗位，用生命捍衛家園，用熱血守護國人，絕不容許造謠者踐踏官兵守護國土的信念！空軍第5聯隊蔣正志上校訓練意外失聯事件，昨日在距岸9浬處，接收到飛航資料紀錄器訊號，國軍持續進行搜救工作，絕不放棄任何希望！」
同時國防部也說「國軍迄今共動用25架次飛機、34艘船艦，動員官兵於東部沿岸海灘搜尋，國家搜救中心、海巡署、空勤總隊、地區漁會也全員動起來，同時持續全方位搜索」，最後國防部更信心喊話「請每位國人跟我們一起祈願，讓所有出勤的人員能順利執行任務，帶著蔣上校一起回家！此時此刻，國軍也依然堅定地嚴守崗位、克盡職責，保持正常運作，做好戰訓本務整備，守護我們熱愛的家園！日以繼夜，持續搜救，我們不會放棄任何機會！」。
網友們看完後紛紛留言表示「感謝國軍弟兄守護家園，加油！」、「中共沒有那麼厲害、只是嚇唬而以」、「如果有一天他們來繞台的飛機突然降落我們的機場那就好笑了」、「中共的假話廢話完全可以不用理會」、「軍盲才會相信這種沒水準唬爛」、「台灣加油，國軍加油」、「祈願搜救人員早日找到蔣教官，讓教官早日回家！」、「心理戰及輿論戰啊...要慎防」。（編輯：王柏文）