離政權交接僅剩2個月 美環保署長下月包機訪台惹議
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-20 07:43:36｜update2020-11-20 07:47:01
美國總統大選大勢底定，預計將由拜登勝選並於明年 1 月上任，不過有外媒指出，美國環境保護署長惠勒（ Andrew Wheeler ）並未把握時間與新政權交接，而是計劃 12 月出訪台灣後，繼續前往拉丁美洲國家訪問，除了挨批是浪費公帑外，能否繼續代表美國的環保政策方向，也讓惠勒的出訪飽受質疑。
根據《紐約時報》報導，惠勒即將在下月初，以先前美國衛生部長阿薩爾( Alex Azar )的包機模式，率團拜訪台灣，藉此避免新冠病毒的感染風險，以及落地後所需的隔離時間。此舉預計將花費 25 萬美元（折合新台幣約 713 萬），還不包含一行人在台數日多達 4.5 萬美元（約新台幣 128 萬元）的費用。報導指出，由於川普政府僅剩約 2 個月執政，而惠勒的大部分政策顯然會在拜登繼任後被推翻，當惠勒不再能代表美國環境保護署未來的政策走向時，他的出行引起了納稅人的擔憂，而且此時他的首要任務應該是協助拜登政府順利過渡。
惠勒的發言人修伊特（ James Hewitt ）表示，惠勒應邀赴台就「拯救我們的海洋」（ Save Our Seas, SOS ）倡議與海洋垃圾、空氣品質、孩童健康等議題推展合作，也符合美國環保署近期公布有關處理海洋垃圾的全球策略。如果惠勒此行成真，那將是繼衛生部長阿薩爾、國務次卿克拉奇（ Keith Krach ）後， 4 個月內第 3 位訪台的美國內閣官員，其中阿薩爾則是 1979 年美國與中華民國斷交以來，訪台層級最高的美國官員。此舉料將進一步引發北京不滿，對美台關係未來的實質幫助仍有待觀察。