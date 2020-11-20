NBA／無懼1.34億豪華稅單！勇士試圖交易來雷霆優質側翼
NBA／無懼1.34億豪華稅單！勇士試圖交易來雷霆優質側翼
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-20 07:56:02
金州勇士當家射手「K湯」Klay Thompson確定阿基里斯腱撕裂，2020-21賽季基本上已經報銷。球團目前也已經開始進行市場上的操作來進行補強，根據《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，他們正在和奧克拉荷馬雷霆商討關於Kelly Oubre Jr.的交易。
好不容易等到左膝十字韌帶傷好，Thompson昨天在一次平凡的訓練中傷到了右小腿，經過MRI檢查確認是阿基里斯腱撕裂，新賽季報銷，勇士將因此獲得930萬美元的交易特例。目前勇士正在和雷霆進行關於Oubre的交易討論，一旦完成交易，勇士將會把Oubre下個賽季約1440萬美元薪資，吸收進他們1720萬美元交易特例中。
今年24歲的Oubre才剛剛在Chris Paul的交易中被太陽給送到雷霆，上個賽季他可以繳出場均18.7分、6.4籃板、1.5助攻和1.3抄截的數據，命中率為45.2%，是相當被看好的年輕側翼。
不過麻煩的是，勇士將為此付出巨大代價，不僅僅是給雷霆的交易籌碼，根據《ESPN》薪資專家Bobby Marks的解釋，勇士目前已經面臨6600萬美元的豪華稅。如果勇士在以不是用其他特殊方案下的情況下得到Oubre，那麼該稅單將激增至1.34億美元。而這個決定還是在聯盟由於新冠病毒(COVID-19)流行，而無法全面開放球迷進場、而導致收入困難的情況下所做出，勇士老闆和管理層可說是需要相當大的勇氣。