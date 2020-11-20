網球／Nadal關鍵戰擊敗「7784」 勇闖年終賽四強
網球／Nadal關鍵戰擊敗「7784」 勇闖年終賽四強
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-20 09:23:32
2020年ATP年終總決賽繼續在倫敦火熱開打，最後一輪的關鍵一戰，「蠻牛」Rafael Nadal以6:4、4:6、6:2擊敗了衛冕冠軍、希臘好手「7784」Stefanos Tsitsipas，以第2名從小組出線，四強他將對戰剛剛擊敗球王Novak Djokovic的俄羅斯悍將Daniil Medvedev。
Nadal在小組賽不敵Dominic Thiem，今天面對前來衛冕的Tsitsipas，背負著非贏不可的壓力，去年兩人也曾經在年終賽小組賽中交手，當時Nadal在大戰三盤後艱辛取勝。今天首盤第9局Nadal率先破發，並且先以6:4拿下一盤；次盤Tsitsipas展現頑強的鬥志，並且連續保下5個發球局率先取得5:4領先，第10局Nadal出現兩個破發點，Tsitsipas把握住第2個，將盤數給扳成1:1。
決勝盤的激戰，雙方前3局互破，不過在第4局Nadal率先穩定下來保發，取得局數上的領先，第7局Tsitsipas又被破發，也就此崩盤，以2:6讓出了比賽。Nadal生涯榮譽無數，但從來沒拿過年終賽冠軍，今年將會是他爭取首冠的好機會。Nadal晉級之後，今晚輪到Djokovic必須面對「贏球或淘汰」的一戰，他的對手將會是德國新星Alexander Zverev。