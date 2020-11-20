NBA／大翻轉！Bogdanovic不想去公鹿 此筆交易將會破局
NBA／大翻轉！Bogdanovic不想去公鹿 此筆交易將會破局
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-20 10:07:10
密爾瓦基公鹿和沙加緬度國王的交易案出現大翻轉，主角Bogdan Bogdanovic傳出不想為公鹿效力，而是希望投入自由市場或是先簽後換到別支球隊，最終這筆交易可能告吹，他將成為一名受限制自由球員。
根據《紐約時報》記者Marc Stein報導， NBA官方已經對公鹿和國這一筆先簽後換的交易案進行調查，而目前加盟公鹿已經不在Bogdanovic的考慮範圍中，儘管公鹿試圖改變他的想法，但種種跡象都顯示他會前往別隊。Bogdanovic是一名相當優秀的射手，2019-20賽季他雖然場均出賽不到30分鐘，但可以高效的拿到15.1分、3.4籃板、3.4助攻、1抄截，他的到來將能補足公鹿鋒線的投射能力。
上賽季公鹿在東區季後賽次輪敗給熱火，季後Giannis Antetokounmpo向球隊施壓，希望能看到實質的補強，他才會點頭續約，公鹿球團隨即找來鵜鶘明星後衛Jrue Holiday，之後又爭取了Bogdanovic的加盟，沒想到卻在最後時刻破局。目前還不知道Bogdanovic最終會去哪隊，但他最終前往公鹿的可能性已經幾乎不存在了，因為公鹿今天被爆料將會裁掉土耳其前鋒Ersan Ilyasova，他本是這筆交易案的籌碼之一，公鹿在2018年和他簽下2年2100萬美元的合約，