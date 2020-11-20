川普翻不了盤！喬治亞州重新點算　16張選舉人票仍歸拜登

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報導

在為期約一週的重新點票中，官員曾在其中 4 個郡發現未於大選當日點算的選票，涉及票數逾 5800 張，其中約有 1400 張投給川普。官員當時強調，只是人為失誤造成的意外，並不代表選舉被操縱，也不足以影響選舉結果。