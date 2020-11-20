川普翻不了盤！喬治亞州重新點算 16張選舉人票仍歸拜登
川普翻不了盤！喬治亞州重新點算 16張選舉人票仍歸拜登
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-20 09:59:35｜update2020-11-20 10:05:32
美國總統大選膠著多日，關鍵搖擺州之一的喬治亞州，因拜登與川普得票過近，12 日才由州務卿拉芬斯伯格（ Brad Raffensperger ）宣布，重新以手動方式點票，在經過約一週的點算後，川普未能在該州翻盤，仍由拜登以 12284 的領先票數擊敗川普。
綜合外媒報導，拉芬斯伯格在聲明中表示，喬治亞州歷史上第一次全州範圍的審計點票，再次證實了該州的投票系統，能夠準確計數並報告結果，這也歸功於地方選舉官員的辛勞與迅速，才能在短時間內完成了這麼重大的任務。在為期約一週的重新點票中，官員曾在其中 4 個郡發現未於大選當日點算的選票，涉及票數逾 5800 張，其中約有 1400 張投給川普。官員當時強調，只是人為失誤造成的意外，並不代表選舉被操縱，也不足以影響選舉結果。
雖然最終審計點票後，拜登僅以多 12284 張普選票的差距擊敗川普，比起之前票數有所減少，但並未改變拜登在該州勝出的事實；喬州的官員們也重申，重新點票的過程中並沒有發現選舉存在普遍欺詐或違規等行為。
隨着喬治亞州的結果出爐，代表各州的結果幾乎都以確定，拜登在總數 538 張的選舉人票中取得 306 票，遙遙領先川普的 232 張選舉人票。