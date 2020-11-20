川普政策轉變　薛瑞福：台灣不再是中國問題一部分

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川普政策轉變　薛瑞福：台灣不再是中國問題一部分

中央社

calendar_today2020-11-20 10:27:31

▲前美國國防部印太助理部長薛瑞福表示，川普政府對台常態性軍售，也不再視台灣為中國問題的一部分，是重要的觀念改變。資料照。（圖／翻攝自美國國防部官網）
▲前美國國防部印太助理部長薛瑞福表示，川普政府對台常態性軍售，也不再視台灣為中國問題的一部分，是重要的觀念改變。資料照。（圖／翻攝自美國國防部官網）
（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）前美國國防部印太助理部長薛瑞福今天表示，川普政府對台常態性軍售，也不再視台灣為中國問題的一部分，是重要的觀念改變。他期待新政府也能如此，視台灣為值得投資的國家。
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目前擔任華府智庫「2049計畫研究所」（Project2049 Institute）主席的薛瑞福（Randall Schriver）今天出席華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）「強化台灣嚇阻能力與韌性」報告發布視訊研討會時，整理川普政府國防與安全政策重要進展。
在台灣部分，薛瑞福首先提到的是對台軍售正常化，這讓美台可以做為合作夥伴，支持整體防禦概念的執行，讓台灣國防部門能正常編列預算，也能讓中國有條件的了解台灣是美國常態外國軍售夥伴。他期望拜登政府也能如此。

此外，薛瑞福也提到美國國防部增設主管中國事務的副助理部長，台灣並未涵括在內，原先的東亞事務副助理部長主管日本、南韓、台灣等盟友與合作夥伴。「這是重要的觀念轉變」，認為台灣是一個值得考慮的夥伴，而不只是美中關係的一部分，將台灣視為區域解決問題的夥伴與貢獻者。

另一個實際貢獻則是美國高階國防官員可以自由訪台，薛瑞福透露，負責東亞事務的美國國防部副助理部長柯林克（Heino Klinck）曾經造訪台灣，也能與其他主管的國家討論台灣議題，不用顧慮中方。

薛瑞福表示，川普政府在國防與安全政策做出調整，拜登政府應當利用這一優勢，以更具競爭性與適當的態度面對中國。他也期望新政府能繼續視台灣為一個有其自身優勢且值得投資的國家，而不僅是中國問題的一部分。

報告共同撰寫人、前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長楊甦棣（Steve Young）也表示，中國加強對台灣軍事威脅，解放軍也在積極進行現代化，美國應持續對台軍售，並承諾若台灣受到威脅與攻擊，美國仍準備協防台灣，他認為即將上任的拜登政府也會持續依循。

曾經擔任美國駐香港總領事的楊甦棣表示，中國在香港的作為證明「一國兩制」已死，而除非中國有重大的政治轉變，否則台灣仍需強化國防，並尋求國際支持。
駐美代表蕭美琴在致詞時感謝美方持續正常化對台軍售，台灣也同時強化防禦能力，抵擋來自中國的威脅，她也引述總統蔡英文日前的講話指出，台灣會繼續加強現代化防禦作戰能力，升級不對稱作戰能力、促進自我防衛，並改善軍事後備動員系統，以因應來自對岸增強且挑釁的軍事活動。（編輯：陳惠珍）1091120
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