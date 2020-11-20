傳農曆年前後下台？蘇貞昌：人生劇本沒有辦法偷看
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-11-20 10:02:29
近來行政團隊風波不斷，除了開放含萊克多巴胺的美豬進口引發爭議，政院小編製作哏圖、前行政院發言人失言引起的牛肉麵風波，都讓行政院不平靜。有多名藍綠人士接連指出行政院長蘇貞昌將在年底或農曆年前後下台，對此，蘇貞昌今（20）日上午在立法院受訪時說，「人生的劇本怎麼寫，我沒有辦法偷看，但我一定全力以赴。」
蘇貞昌上午至立法院進行施政報告、並備質詢，過去國民黨團已經10次杯葛議事，今天將是第11次。蘇貞昌再度放軟身段、對國民黨團溫情喊話說，他尊重立法院的運作，不過還是拜託國民黨的立委能夠讓他早日上台，向全體國人報告施政，這也是國人的期待。對於中國官媒痛批蘇貞昌「惡貫滿盈、難逃歷史審判」，蘇貞昌指出，為台灣這個國家做事，守護台灣人民，努力福國利民，是他莫大的榮幸，他得到蔡英文總統的信任，能為國家做事、為人民服務，他很重視，一定要把它做好，「因此中國要講什麼，那我都坦然以對」。
另外對於健保費調漲恐勢在必行，蘇貞昌表示，對於健保費率，一直有機制運作，都會整個來進行考量，包括民生、疫情、健保制度的永續存在，都會多方面考量。
至於NCC（國家通訊傳播委員會）否決中天新聞台的換照申請，蘇貞昌說，台灣是法治國家，NCC是獨立機構，NCC委員是經立法院審查同意通過的專家學者，依據職權的獨立運作，「我們都應該尊重，我一定尊重」。
傳出傳出美國環保署長12月即將來台，這將是今年度美國高階官員第2次來訪。對此，蘇貞昌說，台美互動一直升溫，而且往來密切，美國環保署長應外交部長吳釗燮邀請，來台就環保議題的國際合作，進行雙方討論，我們都樂見，也相信對兩國的關係會更好。