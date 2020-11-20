午後變天！北台灣高溫下滑5度 東北部越晚雨越大
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-20 10:13:44｜update2020-11-20 10:13:48
溫暖舒適的好天氣即將告一段落，氣象局表示，今（ 20 ）日因鋒面通過北部海面及東北風增強影響，午後北台灣及宜花地區高溫將下滑 4 至 5 度，變成雲多有雨的天氣，東北部地區甚至有局部大雨或豪雨發生的機率；至於中南部地區仍維持多雲到晴，但仍須留意日夜溫差調整穿著。
氣象局表示，今日白天有一道鋒面系統將通過台灣北部海面，緊接著後方東北風將增強，中午過後大台北地區、基隆北海岸及宜花地區的天氣將變得雲多有雨，這些區域白天高溫也比起昨天下降約 4 至 5 度，約在 27 至 28 度，中南部地區整天仍維持多雲到晴，高溫約 28 至 30 度，要留意日夜溫差調整穿著。氣象局指出，晚間隨著東北風增強，東北部地區雨勢越晚會變得更加明顯，須留意有局部大雨或豪雨發生，而花蓮也可能局部地區有較大雨勢發生，提醒行經蘇花公路一帶也要留意最新天氣資訊。氣象局預估，周六到下周三台灣都處在東北風的環境，北部及東半部地區降雨機率提升，尤其東北部地區降雨會較為持續，並有局部較大雨勢發生的機率；中南部地區位在背風面，天氣變化不大，維持多雲到晴的天氣。預計到下周四東北風減弱，降雨才會逐漸緩和。