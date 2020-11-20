台美經濟對話視訊今晚展開 聚焦供應鏈重組等7大議題
台美經濟對話視訊今晚展開 聚焦供應鏈重組等7大議題
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-11-20 10:30:46
「台美經濟繁榮夥伴對話」線上會議今（20）日展開，將在台北及華府兩地進行，今晚9點主要由經濟部長王美花、行政院政務委員鄧振中與相關官員以視訊方式參與，雙方將就全球健康安全、科學與技術、5G乾淨網絡、供應鏈、投資審查、基礎建設及能源等議題進行討論。外界預期，對談後雙方將簽屬一份MOU，而外交部也將在21日周六上午召開記者會向國人報告。
經濟部日前表示，此次台美經濟對話，由政務次長陳正祺率團赴華府與美方進行實體會議，代表團已於16日率團赴美參與實體會議。而經濟部長王美花將與行政院政務委員鄧振中等人在國內以視訊方式同步參與。美方則由國務院主管經濟成長、能源及環境事務次卿克拉奇（Keith Krach）主談。今年9月克拉奇訪台，台美雙方展開經濟與商業對話，為此次「台美經濟繁榮夥伴對話」暖身。經濟部日前指出，本次對話象徵台美經濟合作互利雙贏，彰顯台美在全球經濟戰略夥伴關係下，可結合彼此優勢，進行更緊密的合作，經濟部也將持續深化雙邊經貿合作關係。
而外界關注「台美經濟繁榮夥伴對話」後，台美雙方可能簽署MOU（合作備忘錄）？甚至有媒體報導對話的5個場次都將簽署MOU。為此，經濟部否認這樣的報導。不過，外交部長吳釗燮日前表示，此次對話不會受美大選結果影響，可望簽署一份MOU。
另外，雖然政府已宣布明年元旦開放美國萊豬進口，但此次雙邊對話並未將台美雙邊貿易協定（BTA）談判納入，因美方主管的美國貿易代表署還未準備好跟台灣談，但外界均認為此次經濟對話有助於未來BTA的談判。而之前鄧振中也曾表示，BTA不是說簽就簽，從談判到正式簽署，快則一至二年，慢則要更久。只是，外界也關注，川普在美國總統大選中落敗，此次台美對話是否能延續之前的共識，並持續在未來拜登主政下實行，成為各方關注焦點。尤其工商界普遍認為，拜登成為白宮新主人，政府除了要跟美方持續保持良好關係外，也應該要緩和與中國大陸的緊繃情緒，且如果要簽BTA，就得提前準備好。