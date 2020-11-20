想吃得跑金門？泡麵業者攜手老店再掀名店聯名風潮

不少人都知道，金門有三寶，「高粱、貢糖跟菜刀」，到金門旅遊，除了購買伴手禮外，美食也是不能少，如鮮蚵、鍋貼，特別像牛肉麵，是不少美食達人、部落客力推的必吃項目。像是金門著名的店家「高坑牛肉麵」便是當地必吃的店家，今(20)日有網友在論壇張貼高坑牛肉麵與速食麵業者推出聯名新口味，目前僅在金門昇恆昌販售，讓不少台灣網友表示好奇想嚐鮮，意外掀起一波討論。

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近年來，速食麵市場愈趨多變，不僅有異軍突起的乾拌麵，就連「有料泡麵」，也擄獲一票人的心。日前才有業者推出「冠軍牛肉麵」聯名款，消費者不用大排長龍也能品嚐到名店的好滋味，現在業者更宣布與金門名店「高坑牛肉麵」推出聯名款商品，高度還原名店的好滋味。讓不少吃過、聽過的饕客躍躍欲試，也難怪不少人都在詢問「台灣本島何時才有」。

▲高湯與酸菜辣椒的完美搭配，更還原了名店的好滋味。（圖／品牌提供）

▲原汁肉塊，完美復刻高坑牛肉麵。（圖／品牌提供）

說起高坑牛肉麵，其實在金門已經有近50年的歷史，不僅是金門經典老字號的品牌，且吃過的人都說讚。特別是在湯頭上，高坑選用了牛骨與獨門的漢方醬汁燉煮，因此讓湯頭更顯濃郁、清甜，此外，店家獨門的酸菜辣椒，讓人吃起來相當順口，而這款聯名商品，更是做到完美復刻，不僅泡麵內附有原汁肉塊、高湯包，就連酸菜辣椒醬都跟本店的風味不相上下，完全滿足老饕們挑剔的味蕾。



▲這款新品目前僅在金門販售，台灣當地想要買到，可能還得再等等。（圖／品牌提供）

據了解，昇恆昌金湖廣場是金門最大免稅店，也是到金門必逛打卡點之一，不僅好逛、好買也好玩，業者選在11月20日起於金門搶先開賣「味丹朕一品金門高坑牛肉麵」已成功引起話題，也將陸續在金門高坑總店、以及當地的伴手禮店販售。





至於日後是否會進入台灣，業者目前仍賣關子。但完美還原名店風味，將原汁原味的肉塊融入其中，確實已引起不少消費者的興趣，加上高坑牛肉麵店現在正在整修期，想嚐鮮的消費者，可還真得先往金門跑一趟，或是請朋友帶回，才能品嚐到這個好滋味。

▲全台首發，金門最大免稅店昇恆昌，今（20）日開賣高坑牛肉麵聯名款泡麵。（圖／昇恆昌提供）