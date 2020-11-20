台中空品改善創歷年最佳　籲支持新建燃氣機組延續好空氣

台電為了擴大對空品改善的貢獻，台中電廠於6月將環保改善完成的2號機組加入運轉行列，且提早自9月底空污季前就實施擴大自主減煤。台電配合市府改善空污的政策，也希望社會各界能肯定台電所做的努力，台電將透過專業調度，讓已完成空污防制設備優化及調校後的最佳機組上線，未來台中電廠新建燃氣機組加入系統後，更可以大幅降低空污排放。

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台電遵守自發性的環保承諾，從「配合空品預警降載」、「告別全廠火力全開」、「環保停機」到今年的「擴大自主減煤」，貫徹執行各項減煤減排措施。台電指出，透過專業調度，今年6月台中電廠讓完成調校與環保改善工程的2號機上線。雖有部分人士質疑恐影響空氣品質，但台中今年前10個月PM2.5濃度創歷年最低，空品不良（AQI大於100）日數較去年減少15天，中部空品改善是「歷年最佳」。台電期待社會各界信賴台電的專業，台電也會遵守各項環保承諾，在減少排放上有更佳表現。

台電進一步說明，台中電廠不只落實10月「擴大自主減煤方案」運轉機組數與總發電量的承諾，更「超標」表現，10月下旬運轉機組數一度只有6部，總發電量甚至僅約20億度，是近十年來台中電廠發電量新低，10月用煤量也比去年同期減少近10萬公噸。





今年台中能有如此珍貴的空品改善成果，是市府與中市各界、台電共同努力得來的。台電期望各界持續鼓勵並支持台中電廠及早將新增燃氣機組上線，延續空品改善好成績。











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