行政單位惹民怨、綠基層拋改組 藍委：蘇貞昌皮蹦緊一點
行政單位惹民怨、綠基層拋改組 藍委：蘇貞昌皮蹦緊一點
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-20 11:00:15
行政院近來風波不斷，進口萊克多巴胺美豬，部會官員在立法院備詢時極力護航、政策上刻意不作為引發民怨，加上多次想透過網軍、發言體系洗風向反而打到自己，重創綠營聲望。民進黨彰化縣黨部主委邱建富率先發難，指若行政院長蘇貞昌沒辦法穩住政局，恐將在年底被換下來。國民黨立委李德維評論「蘇貞昌還想爭取留在位子上，皮要繃緊一點。」
邱建富接受港媒時評論，蘇貞昌現在位子仍穩固，但從萊豬事件以來，行政團隊的爭議確實傷害民進黨形象，若蘇貞昌後續又出現風波，就非常有改組的機會。備位人選擇有可能是民進黨進入第二任的地方縣市長。對於地方黨部主委的建言，民進黨立委何志偉表示完全沒有聽說，何志偉指出從台灣防疫有成，今年的GDP甚至是亞洲少數有成長的國家，人民的要求變高，政府會努力把事情做好，民意代表也會從旁鞭策。
李德維表示民進黨內部派系鬥爭不要影響到政務推行，蘇內閣近來螺絲掉滿地、民怨四起，「他還想繼續爭取當院長，皮要繃緊一點。」國民黨立委賴士葆則指出，以憲政運作的角度來看，要換蘇貞昌也不會在2020年底就完成，內閣交接通常會等年度預算審查完畢後進行，賴評估「最快也要到明年一月中」。