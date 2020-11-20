【NOW少年】年輕人想買房嗎？盤點新北房價TOP6
【NOW少年】年輕人想買房嗎？盤點新北房價TOP6
記者沈傳恩/綜合報導
calendar_today2020-11-20 20:30:00
「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」買房是許多人一生的目標，也是成家立業的入門標準，但是持續高居不下的房價，讓很多收入不夠的年輕人望之卻步。本集的《NOW少年》將帶大家一起看看，街頭年輕人對買房的想法是什麼？新北市房價最高的6個地區又是哪裡呢？
實際街訪調查發現，年輕民眾普遍都還是認同「要買房」，至於在距離跟價錢的考量上，大多數人都會選擇價錢，認為距離可以使用汽車等代步工具取代；然而當問到買房是否為結婚前的必要條件時，民眾多半認為不是，「結婚後再開始考慮購房也不遲」。根據信義房屋、內政部提供的實價登錄資訊顯示，過去一年新北房價的TOP6如下：
1.永和 48.8萬
2.板橋 43.5萬
3.中和 40.9萬
4.新店 39.1萬
5.三重 38.9萬
6.汐止 30.5萬
更多精彩的內容請鎖定完整版《NOW少年》，每個星期五晚間9點於NOWnews臉書、YouTube《酷瞧》上首映，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多精彩的內容。