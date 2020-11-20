國民黨呼籲全民1122上街頭　穿黑衣反萊豬讓政府聽到心聲

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江啟臣表示，「大家一定要站出來，不站出來，以後就站不出來了，因為這是關鍵時刻」，他表示，為什麼大家一定要在1122上街頭？因為蔡政府花人民的納稅錢，買廣告洗腦大眾，養網軍攻擊在野黨和牛肉麵店家，最近還秒殺新聞台和新聞自由，他要請問蔡英文總統的謙卑在哪裡？蔡政府甚至還沒收大家公投的權利，他呼籲所有民眾站出來一起反萊豬、顧健康。
江啟臣公開質疑，「請問蔡英文總統說最謙卑、最會溝通的政府，現在在哪裡？我們只看到一黨獨大、一人獨裁，在野的時候喊謙卑，執政的時候變成武則天，這就是大家看到的蔡政府」、「國民黨第一次跟公民團體上街頭，為了健康、台灣民主、言論自由，請大家都站出來，如果當天你選擇沉默，就會變成獨裁的幫兇」。
為了呼籲大家參加秋鬥遊行，國民黨特別設計「反萊豬，護食安，站出來」遊行布條，並將最新萊豬幹話撲克牌「時空環境不同，換人民來出牌」中，精選十張輸出為大型背板，由青年朋友穿戴於遊行隊伍間。另外，在中正紀念堂前的集結點，民眾也可以領取「萊豬不要來」的兩款貼紙「KMT反萊豬護健康」、「No Ractopamine Pork」，以及印有「反萊豬、護食安」的氣球、充氣加油棒和多款手板。
國民黨呼籲所有民眾以及黨公職人員共同於22日一起走上街頭，12時30分在中正紀念堂前集結，領取抗議小物，13時30分正式加入秋鬥遊行行列。國民黨提醒參加遊行的民眾，服裝請以配合主辦單位的黑色上衣為主，並建議大家戴口罩顧健康，防範天候變化自備雨具。