澎湖強調「零檢出」　賴峰偉：落實肉品源頭管控

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澎湖強調「零檢出」　賴峰偉：落實肉品源頭管控

記者張塵/澎湖報導

calendar_today2020-11-20 11:50:49

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▲澎湖縣長賴峰偉表示，澎湖縣明年豬肉萊劑殘存量以「零檢出」為目標，府會會齊心確保民眾食安與健康。（圖／澎湖縣政府提供）
因應中央政府110年開放萊克多巴胺豬肉進口，澎湖縣長賴峰偉到議會專案報告時表示，澎湖縣明年豬肉萊劑殘存量以「零檢出」為目標，府會會齊心確保民眾食安與健康縣府109年11月3日修正「澎湖縣食品安全衛生管理自治條例部分條文修正草案」，現正送議會審議，明訂縣內販售的豬肉及其他相關產製品不得檢出瘦肉精，要為民眾健康嚴格把關。
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賴峰偉表示，澎湖縣每天需用40頭豬隻，九成來自雲林、嘉義，其中溫體豬肉佔90%、冷凍豬肉佔10%，縣府衛生局、農漁局將積極抽驗豬肉瘦肉精，確保萊劑「零檢出」。
▲明年1月起澎湖全縣幼兒園、國中小、老人餐食全面採用國產豬肉，並嚴格要求業者標示豬肉來源，加強監測動物用藥殘留項目、增加抽驗頻率、落實業者肉品追溯追蹤管控。（圖／澎湖縣政府提供）
▲明年1月起澎湖全縣幼兒園、國中小、老人餐食全面採用國產豬肉，並嚴格要求業者標示豬肉來源，加強監測動物用藥殘留項目、增加抽驗頻率、落實業者肉品追溯追蹤管控。（圖／澎湖縣政府提供）
賴峰偉強調，明年1月起澎湖全縣幼兒園、國中小、老人餐食全面採用國產豬肉，並嚴格要求業者標示豬肉來源，加強監測動物用藥殘留項目、增加抽驗頻率、落實業者肉品追溯追蹤管控。無論是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含豬肉及可供食用部位的食品，都要清楚標示豬原料原產地，縣府衛生局將全面稽查，一旦發現標示不實將處以新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰，並公布商家名稱。
衛生局長蕭靜蓉說明，為擴大檢驗量能，將由衛生局、農漁局、教育處、建設處、社會處、旅遊處、警察局及環保局等成立專責聯合稽查檢驗小組，預定12月底前辦理成員教育訓練專業知能與稽查技巧，增進稽核判斷與職能，並對轄內相關業者辦理說明會，宣傳萊豬管理政策與相關法令。
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