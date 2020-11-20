中天美女主播報新聞哭了！發長文淚曝委屈

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中天美女主播報新聞哭了！發長文淚曝委屈

娛樂中心/綜合報導

calendar_today2020-11-20 11:40:56｜update2020-11-20 11:55:25

▲陳文越報新聞一度哽咽，發長文吐露委屈。（圖／陳文越臉書）
▲陳文越報新聞一度哽咽，發長文吐露委屈。（圖／陳文越臉書）

中天新聞台18日換照遭駁回，掀起不少中天支持者的反對聲浪之外，更有人喊出NCC「摧毀新聞自由」，在中天任職的主播、記者們也難掩情緒，紛紛發文表達委屈，美女主播陳文越更在播報新聞時一度哽咽，她事後也透過臉書道歉，坦言自己沒有控制好情緒。

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陳文越表示當時播報停頓了幾下，不是因為卡詞，是很怕哽咽露餡，她也直言外界對中天的指控，過程中有過多的抹黑造謠和扭曲，一切都是一場精心設計的局，「從既雙標又針對的開罰，包括21件裁罰根本只有5件確定，到史無前例、荒謬的聽證會，甚至審查到一半還能重新製作的評分標準」。

陳文越坦言不是擔心自己沒工作，而是有太多的不解和無助，「台灣到底怎麼會走到這一步，民主進步黨，這個從追求政治民主、捍衛人權自由起家的本土政黨，所堅持的價值呢」，直言所有民主國家總統不敢做的事情，現在總統蔡英文已經做到，「今天被消音的是一家，站在政府對立面的新聞媒體，是做實監督角色、探討爭議的『執政眼中釘』，今天政府粗暴關中天，對其他媒體的效應可想而知」。陳文越最後也呼籲：「大家快快醒醒吧！縱使再討厭中天，也該意識到民主台灣正面臨什麼樣的困境，別成了政府用來正當化行為的工具。」（編輯：侯家瑜）

 

▲陳文越發文吐露委屈。（圖／陳文越臉書）
▲陳文越發文吐露委屈。（圖／陳文越臉書）
▲陳文越坦言不是擔心自己沒工作，而是有太多的不解和無助。（圖／陳文越臉書）
▲陳文越坦言不是擔心自己沒工作，而是有太多的不解和無助。（圖／陳文越臉書）
▲陳文越呼籲大家縱使再討厭中天，也該意識到民主台灣。（圖／陳文越臉書）
▲陳文越呼籲大家縱使再討厭中天，也該意識到民主台灣正面臨的困境。（圖／陳文越臉書）
 

陳文越臉書全文

20201118

不好意思今天播報停頓了幾下

不是因為卡詞 是很怕哽咽露餡

-

今天全體中天主播換上白衣服

別上胸前的黑絲帶

象徵台灣新聞言論自由已死

-

至此刻還很難相信

不知道你們意識到了嗎

台灣正經歷民主巨變的歷史時刻

-

什麼裁罰 什麼干涉

所有指控 有太多不正義

從既雙標又針對的開罰

包括21件裁罰根本只有5件確定

到史無前例的聽證會

(聽證會中有多荒謬在此不冗述）

甚至審查到一半還能重新製作的評分標準

所有過程太多抹黑造謠扭曲

所謂關台就是一場精心設計的局

一場又粗又爛的戲

-

打到這邊 又忍不住哭了

不是擔心我沒工作

是氣 是不解 是無助

台灣到底怎麼會走到這一步

好扯 怎麼會這麼扯

民進黨 民主進步黨

這個從追求政治民主

捍衛人權自由起家的本土政黨

所堅持的價值呢 沒了

川普沒有 陳水扁沒有 馬英九沒有

所有民主國家總統不敢做的

現在正血淋淋上演

不對 已經演完了

-

中天新聞真的被關台了

-

不要擔心站出來

身邊很多民進黨朋友

很多原本把票投給蔡英文的人

都已經挺不下去了

在如此大是大非的事情上

現在還在持支持關台立場的

絕對是極端的少數

-

別跟我說什麼我現在能講話

不就是”言論自由”

我告訴你

今天被消音的是一家

站在政府對立面的新聞媒體

是做實監督角色

探討爭議的”執政眼中釘”

每日接收人次是以幾十萬在計算

今天政府大剌剌粗暴關中天

對其他媒體的效應可想而知

絕對不是我在這邊發發文

或是館長所說開開直播就好了 的層次

-

快快醒醒吧

縱使再討厭中天

也該意識到民主台灣

正面臨什麼樣的困境

別成了政府用來正當化行為的工具

-
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