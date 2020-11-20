中天美女主播報新聞哭了！發長文淚曝委屈

中天新聞台18日換照遭駁回，掀起不少中天支持者的反對聲浪之外，更有人喊出NCC「摧毀新聞自由」，在中天任職的主播、記者們也難掩情緒，紛紛發文表達委屈，美女主播陳文越更在播報新聞時一度哽咽，她事後也透過臉書道歉，坦言自己沒有控制好情緒。
陳文越表示當時播報停頓了幾下，不是因為卡詞，是很怕哽咽露餡，她也直言外界對中天的指控，過程中有過多的抹黑造謠和扭曲，一切都是一場精心設計的局，「從既雙標又針對的開罰，包括21件裁罰根本只有5件確定，到史無前例、荒謬的聽證會，甚至審查到一半還能重新製作的評分標準」。
陳文越坦言不是擔心自己沒工作，而是有太多的不解和無助，「台灣到底怎麼會走到這一步，民主進步黨，這個從追求政治民主、捍衛人權自由起家的本土政黨，所堅持的價值呢」，直言所有民主國家總統不敢做的事情，現在總統蔡英文已經做到，「今天被消音的是一家，站在政府對立面的新聞媒體，是做實監督角色、探討爭議的『執政眼中釘』，今天政府粗暴關中天，對其他媒體的效應可想而知」。陳文越最後也呼籲：「大家快快醒醒吧！縱使再討厭中天，也該意識到民主台灣正面臨什麼樣的困境，別成了政府用來正當化行為的工具。」（編輯：侯家瑜）
陳文越臉書全文
20201118
不好意思今天播報停頓了幾下
不是因為卡詞 是很怕哽咽露餡
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今天全體中天主播換上白衣服
別上胸前的黑絲帶
象徵台灣新聞言論自由已死
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至此刻還很難相信
不知道你們意識到了嗎
台灣正經歷民主巨變的歷史時刻
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什麼裁罰 什麼干涉
所有指控 有太多不正義
從既雙標又針對的開罰
包括21件裁罰根本只有5件確定
到史無前例的聽證會
(聽證會中有多荒謬在此不冗述）
甚至審查到一半還能重新製作的評分標準
所有過程太多抹黑造謠扭曲
所謂關台就是一場精心設計的局
一場又粗又爛的戲
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打到這邊 又忍不住哭了
不是擔心我沒工作
是氣 是不解 是無助
台灣到底怎麼會走到這一步
好扯 怎麼會這麼扯
民進黨 民主進步黨
這個從追求政治民主
捍衛人權自由起家的本土政黨
所堅持的價值呢 沒了
川普沒有 陳水扁沒有 馬英九沒有
所有民主國家總統不敢做的
現在正血淋淋上演
不對 已經演完了
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中天新聞真的被關台了
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不要擔心站出來
身邊很多民進黨朋友
很多原本把票投給蔡英文的人
都已經挺不下去了
在如此大是大非的事情上
現在還在持支持關台立場的
絕對是極端的少數
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別跟我說什麼我現在能講話
不就是”言論自由”
我告訴你
今天被消音的是一家
站在政府對立面的新聞媒體
是做實監督角色
探討爭議的”執政眼中釘”
每日接收人次是以幾十萬在計算
今天政府大剌剌粗暴關中天
對其他媒體的效應可想而知
絕對不是我在這邊發發文
或是館長所說開開直播就好了 的層次
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快快醒醒吧
縱使再討厭中天
也該意識到民主台灣
正面臨什麼樣的困境
別成了政府用來正當化行為的工具
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