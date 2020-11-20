中天美女主播報新聞哭了！發長文淚曝委屈

中天新聞台18日換照遭駁回，掀起不少中天支持者的反對聲浪之外，更有人喊出NCC「摧毀新聞自由」，在中天任職的主播、記者們也難掩情緒，紛紛發文表達委屈，美女主播陳文越更在播報新聞時一度哽咽，她事後也透過臉書道歉，坦言自己沒有控制好情緒。

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陳文越表示當時播報停頓了幾下，不是因為卡詞，是很怕哽咽露餡，她也直言外界對中天的指控，過程中有過多的抹黑造謠和扭曲，一切都是一場精心設計的局，「從既雙標又針對的開罰，包括21件裁罰根本只有5件確定，到史無前例、荒謬的聽證會，甚至審查到一半還能重新製作的評分標準」。

陳文越坦言不是擔心自己沒工作，而是有太多的不解和無助，「台灣到底怎麼會走到這一步，民主進步黨，這個從追求政治民主、捍衛人權自由起家的本土政黨，所堅持的價值呢」，直言所有民主國家總統不敢做的事情，現在總統蔡英文已經做到，「今天被消音的是一家，站在政府對立面的新聞媒體，是做實監督角色、探討爭議的『執政眼中釘』，今天政府粗暴關中天，對其他媒體的效應可想而知」。陳文越最後也呼籲：「大家快快醒醒吧！縱使再討厭中天，也該意識到民主台灣正面臨什麼樣的困境，別成了政府用來正當化行為的工具。」（編輯：侯家瑜）



