NBA／雷霆為了收集首輪籤拚了！將和勇士完成Oubre的交易
NBA／雷霆為了收集首輪籤拚了！將和勇士完成Oubre的交易
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-20 12:34:47
根據《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，金州勇士和奧克拉荷馬雷霆正在敲定一筆交易，勇士為了得到雷霆鋒線Kelly Oubre Jr.，願意把2021年受保護的首輪選秀權送到雷霆。
在Klay Thompson受傷、並幾乎確定下一季報銷之後，勇士積極的想要補上側翼戰力的空缺，而他們的目光迅速的盯上了年僅24歲、上一季場均可以貢獻18.7分、6.4籃板的Oubre。而雷霆在Chris Paul的交易中從太陽那得到Oubre後，就有媒體爆料他們並未想要留下這名年輕好手，而是希望藉由交易繼續得到更多選秀權，如果算上勇士送出的首輪籤，他們到2026年之前已經首握18個首輪選秀權了。《ESPN》指出，Oubre新賽季1440萬美元的薪資將納入勇士1720萬美元的交易特例之中。若勇士該季戰績排在聯盟的21-30名，雷霆將可以拿到這個首輪選秀權；若否，將自動轉為兩個未來的次輪選秀權。