陸委會指陸媒在台陸節目違法　藍委：昨天才因違法關中天

我是廣告 請繼續往下閱讀

東南衛視旗下政論節目「海峽新幹線」近期仍邀台灣來賓上節目。邱垂正表示，錄製談話節目與當初政府核准陸媒記者來台駐點目的不符，有關陸媒在台設立台北演播室，從事前述違規行為，已請文化部轉知所屬媒體停止該項行為。