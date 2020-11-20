陸委會指陸媒在台陸節目違法　藍委：昨天才因違法關中天

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陸委會指陸媒在台陸節目違法　藍委：昨天才因違法關中天

記者吳承翰/台北報導

calendar_today2020-11-20 12:01:39

陸委會邱垂正
▲陸委會副主委邱垂正表示，陸媒在台錄製政論節目違法。　（圖／記者呂炯昌攝，2020.10.29）
陸媒東南衛視日前兩名駐台記者在台製播節目，被陸委會認定違法。陸委會副主委邱垂正警告陸媒，在台租借攝影棚錄節目，已經違反台灣相關法規，若未停止將依法處理。國民黨立委李德維批評民進黨政府才剛把中天關台，「不是一句簡單的違法，扣人帽子就可以關台，行政單位依法行政，用個人喜好、政治立場來做事，全台灣都在看。」
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東南衛視旗下政論節目「海峽新幹線」近期仍邀台灣來賓上節目。邱垂正表示，錄製談話節目與當初政府核准陸媒記者來台駐點目的不符，有關陸媒在台設立台北演播室，從事前述違規行為，已請文化部轉知所屬媒體停止該項行為。
民進黨立委許智傑評論紅色媒體公然到台灣來侵門踏戶，台灣人要督促參加紅色媒體的台灣人士「這危及國安，在反滲透法，兩岸人民關係條例上，我們會注意他們有沒有違法。」
李德維則說「陸委會講清楚到底違反哪條法令，做出什麼事情是陸委會覺得違法的 。」李德維指出，中天才因為一句「違法」被關台，明天也可以說親綠的三立「違法」關台，「我們要珍惜台灣的新聞自由，不要隨意給人扣帽子，尤其行政主管機關依法行政，用個人喜好、政治立場做這件事，全台灣2300萬人都在看」。
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