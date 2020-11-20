中天換照失敗！苦苓狂嘆「悲慘關鍵」：那才不是言論自由
中天換照失敗！苦苓狂嘆「悲慘關鍵」：那才不是言論自由
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-20 12:06:28
國家通訊傳播委員會（NCC）18日宣布否決中天新聞台換照案，7位委員以7比0全數通過，並在會議中一致確定，因中天新聞「違法紀錄嚴重」、「內控機制失靈」，做出不予換照處分，引起各界關注。對此，作家苦苓前（18）日在臉書發表看法，痛批「老闆想說什麼、記者就得說什麼，那才是言論不自由！」
而面對外界質疑NCC撤照中天新聞，侵害言論自由，苦苓在臉書寫下「記者想說什麼就說什麼，叫做言論自由；老闆想說什麼、記者就得說什麼，那才是言論不自由。」貼文簡短有力，立刻引發網友熱議，紛紛回應「這比喻太貼切了」、「真正的言論自由，不是你我說了算，而是讓市場決定去留。有違規就罰錢，而不是撤照」、「完美解釋 ! 是傳聲筒！不是言論自由！」、「這個比喻太中肯」；但也有網友認為「請問有哪一份工作，是可以老闆叫你往東，你偏往西」、「說真相報真相，而非掩蓋真相，扭曲事實」。據了解，NCC提出的4項「不予換照」理由，包括中天電視台屢次違規、大股東干擾、內控失靈、未說明改善可能性。至於日後中天電視台遭撤照，52台空缺將由誰來遞補還有待討論。（編輯：賴詠璿）