女星陷低潮想起吳青峰　傳訊息給本尊腋下濕了

歌手柯泯薰近來推出新專輯《畫話》，她鼓起勇氣向吳青峰邀約共同作曲《另個時空的你》，這首歌的創作靈感來自於柯泯薰在陷入低潮時，回想起吳青峰曾經帶給她的溫暖而寫成。吳青峰在事後得知這段故事時，對於自己在無意間成為朋友眼中重要的存在而感到感動。

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感性之餘，幽默的吳青峰，一開口往往讓柯泯薰招架不住，柯泯薰不好意思地告訴吳青峰：「其實我每次傳訊息給你的時候，都會緊張到手心、腋下流汗。現在跟你拍MV，整個手心也都是汗。」吳青峰聞言哭笑不得，忍不住笑虧她：「妳應該有多汗症吧。」吳青峰還故意「質問」柯泯薰，為什麼要在他發行《冊葉一：一與一》時同時發片打對台？逗得柯泯薰頓時語塞，毫無招架之力。