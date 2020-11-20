罷捷二階今送件　罷捷團體：有信心罷免掉黃捷

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徐尚賢痛批，開放萊豬，在這麼重要的一個議題上，黃捷身為鳳山的民意代表在議會通過食安自治條例修正時竟然烙跑了，而人民都要捍衛我們的新聞媒體言論自由的時候，黃捷竟然在粉專上面恭喜NCC的7：0是「遲來的正義」，這是踐踏人民的基本權利。
徐尚賢也說，鳳山清捷隊絕對尊重同志好朋友，絕對沒有歧視他們，反對的是把所謂的性別平等、尊重同志無限上綱到擾亂社會，黃捷用性別平等及尊重同志這面神主牌，說高雄要發展同志產業、要發展所謂的彩虹城市，彩虹就是指同志，黃捷就是在玩文字遊戲想要欺騙全高雄人民，一點都不尊重高雄其他不是同志好朋友的聲音，執意要把高雄變成同志城市，這是讓罷捷團體非常不諒解、非常反對的。
對於罷免二階送件，黃捷說，她都是一貫全力以赴的態度，不會因為現在有一個罷免案就影響工作的進行，她要負責的就是選出她的鳳山選民還有高雄市民；至於家人會不會擔心？黃捷笑說：「好笑的是家人還開玩笑說希望她被罷免，因為他們說我太累了，這樣剛好終於有機會可以休息，所以家人其實不擔心，還可以用這種開玩笑的語氣說被罷免好了，那就代表自己平常的這些努力家人都看在眼裡，也是最心疼的」。
現傳出國民黨中常委提出要組「罷免特攻隊」協助罷免的推動，黃捷認為，國民黨要傾全黨之力進行地方議員的罷免案，是不是有點用錯力氣？他們應該要做的是監督好執政黨，而不是把力氣花在政治的操作上，作為現在的在野黨這樣子用錯力氣很不應該，就是一個失格的在野黨。