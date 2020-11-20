回家要看臉色！返台過年需隔離　黃安：我們不是主人嗎

2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍在蔓延，衛福部長陳時中昨（19）日表示，目前沒有「春節泡泡」的規畫，國人返台過年仍需執行14天居家檢疫，呼籲台商提早回台隔離，這讓頻頻針砭時事的親中藝人黃安看不下去，忍不住在微博上表達不滿。

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儘管陳時中已經明確表示不會放行，仍有台商不願意放棄希望，號召上百位台商連署，或是透過影片向政府表達想回家的訴求，黃安得知後，就在微博上怒批：「我們都忙死了！你們整天躲在島上，當然不能體會，什麼時候我們回家還要看你們的臉色？我們不是主人嗎？還乖乖接受檢驗，什麼口氣？」

台商會長徐正文昨天也提出縮短檢疫的「包機方案」，希望政府能給予這些台商便利與空間，而對於陳時中所提出的說法「無法放行，因為病毒沒有休假」，徐正文則說：「感情不會休假，人情也是。」就是希望能在提出具體方案之後，政府能予以體諒，給予回應。（編輯：侯家瑜）

▲黃安微博全文。（圖／黃安微博）