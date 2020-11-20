中天換照申請駁回 盧秀燕：摧毀台灣民主
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-11-20 13:50:31
中天換照申請，被國家傳播通訊委員會NCC以7:0決定駁回，台中市議會今(20) 日進行市政總質詢，國民黨議員陳文政質詢痛批，根本是「獨裁」政權才會做的事，並詢問曾在媒體服務的盧市長看法﹔對此盧秀燕表示，她也感到相當的痛心，認為已嚴重傷害我國的言論自由。
陳文政說，在馬英九時代，三立新聞申請換照，也不曾被刁難，就連作風強勢的美國總統川普，也不曾對CNN、臉書、推特等媒體或社群網站進行清算，中華民國身為東亞第一個民主共和國，卻在蔡政府連任總統後，就大刀砍向立場相左媒體，此舉已經摧毀我國得來不易的民主制度與文化，根本是由民主走向獨裁。陳文政表示，國民黨帶領國家，從亂世的威權治理，走到現在的民主憲政，但民進黨蔡政府上任短短五年，已經從民主憲政走向獨裁，不只動用NCC剷除立場相左的中天，連日前台中在地媒體台數科新聞頻道日前已通過NCC審核，卻因為民進黨內部派系惡鬥，NCC竟然可以再開會駁回，實在令人瞠目結舌﹔陳文政強調，NCC變成當權者的政治工具早已不是一次，已經變成當權者內鬥外鬥的必備武器。
盧秀燕指出，台灣民主價值有兩個自由非常重要，讓我們跟其他國家不一樣、能傲視全世界，一個是「言論自由」，可自由發表言論不受法律或不正當打壓；第二是「新聞自由」，這些都是我們驕傲的民主價值，兩個理念受到打壓、被剝奪，等於摧毀台灣民主、摧毀在世界受尊崇或尊敬的價值。盧秀燕表示，她對於政府透過干預剝奪新聞自由不以為然，尤其她擔任過電視記者特別感同身受，三、四十年來國人共同爭取的言論自由，若國家做出不適當處分，很可能毀於一旦，也摧毀國際信譽，令人遺憾、痛心。